Цензура по-російськи: глядачі побачать фільм "Рокетмен" із правками

468 Читать новость на русском
Фільм "Рокетмен" покажуть у Росії з правками
Фільм "Рокетмен" покажуть у Росії з правками / planetakino.ua

Здавалося б, у ХХІ столітті немає місця цензурі, однак у Росії довели зворотне. Там глядачі побачать біографічний фільм про Елтона Джона "Рокетмен" із заздалегідь внесеними правками. Зокрема, у кінострічці не буде сцен про наркотики та інтиму.

Про це розповіли журналісти "Дождь", які стали побували на прем'єрному показі "Рокетмена". Окрім цього, скандальну інформацію підтвердив і кінокритик Єгор Москвітін, який бачив обидві версії фільму: оригінальну, яку презентували на Каннському кінофестивалі, та адаптовану до російського прокату. 

Читайте також: Елтон Джон розповів, що не хотів прибирати з фільму "Рокетмен" секс-сцени і кадри з наркотиками

За словами журналістів, із біографічного фільму забрали всі сцени із чоловічими поцілунками та фрагменти, де були наркотики.  Окрім цього, російські глядачі не побачать жодних пікантних кадрів, в яких режисери намагались показати спалах почуттів між Елтоном Джоном та його менеджером Джоном Райдом.

Хоч сам музикант наполягав на тому, щоб його історія була правдивою та не перекрученою, журналісти The Guardian підозрювали, що фільм може зазнати правок в окремих країнах. При цьому у виданні підкреслили, що Елтон Джон від початку хотів "розповісти глядачам все", без прикрас та вуалювання. 

Я не жив життя, якому можна привласнити рейтинг 13+. Я не хотів, щоб картина була наповнена наркотиками та сексом, але всі знають, що у мене було багато і того, і іншого в 70-х і 80-х роках. Не було особливого сенсу робити фільм, в якому я після концерту спокійно повертаюся в готельний номер зі склянкою теплого молока і Біблією,
– відверто заявив Елтон Джон.

Що відомо про фільм "Рокетмен"?

Біографічні кінострічки стають своєрідним трендом у Голлівуді. Після шаленого успіху "Богемної рапсодії" про гурт The Queen у світі поспішили презентувати новий фільм – "Рокетмен". 

За сюжетом, Елтон Джон показує свій шлях до світової слави та приголомшливого успіху. Все почалось із того, що у 4 роки артист почав грати на фортепіано та вже не міг уявити своє життя без музики. Завдяки своєму таланту і наполегливості він десятиліттями перебував на піку популярності, збираючи аншлаги на концертах. Однак задля слави Елтон Джон мав приймати доленосні рішення, зокрема, оголошення про нетрадиційну орієнтацію.  

У кожної рок-зірки бувають моменти, які визначають усе життя. Де раніше була темрява, раптом з'являєшся ти, і це буде шалена пригода,
– йдеться в анонсі до фільму. 

Ініціатором створення біографічної кінострічки був сам артист. Ще у 2012 році він розпочав роботу над сценарієм та припускав, що головну роль отримає співак Джастін Тімберлейк. Згодом роль Елтона Джона пропонували Тому Харді. Однак зрештою режисер Декстер Флетчер знайшов ідеального актора для цього фільму – Терона Еджертона, найбільш відомого за кінострічкою "Kingsman: Секретна служба".

Прем'єра фільму в Україні відбудеться 6 червня 2019 року

Дивіться трейлер до фільму "Рокетмен" українською: відео 

 

blog_ava
Помер один з командирів полку "Азов" з позивним Кіхот
2 червня
3947
Теги: Новини Росії Голлівуд LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Елтон Джон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
1 червня 13:36 Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
381
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 червня 13:21 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 441
Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
1 червня 11:01 Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
2811
Пісня "Скрябіна" зазвучала італійською: ексклюзивне інтерв'ю зі співаком Олівером Альфонсо
31 травня 11:31 Пісня "Скрябіна" зазвучала італійською: ексклюзивне інтерв'ю зі співаком Олівером Альфонсо
Ірина Буртик 2874
Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
31 травня 10:00 Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 1721
Новини
Більше новин
Залиште відгук