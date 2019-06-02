Цензура по-російськи: глядачі побачать фільм "Рокетмен" із правками

Здавалося б, у ХХІ столітті немає місця цензурі, однак у Росії довели зворотне. Там глядачі побачать біографічний фільм про Елтона Джона "Рокетмен" із заздалегідь внесеними правками. Зокрема, у кінострічці не буде сцен про наркотики та інтиму.

Про це розповіли журналісти "Дождь", які стали побували на прем'єрному показі "Рокетмена". Окрім цього, скандальну інформацію підтвердив і кінокритик Єгор Москвітін, який бачив обидві версії фільму: оригінальну, яку презентували на Каннському кінофестивалі, та адаптовану до російського прокату.

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За словами журналістів, із біографічного фільму забрали всі сцени із чоловічими поцілунками та фрагменти, де були наркотики. Окрім цього, російські глядачі не побачать жодних пікантних кадрів, в яких режисери намагались показати спалах почуттів між Елтоном Джоном та його менеджером Джоном Райдом.

Хоч сам музикант наполягав на тому, щоб його історія була правдивою та не перекрученою, журналісти The Guardian підозрювали, що фільм може зазнати правок в окремих країнах. При цьому у виданні підкреслили, що Елтон Джон від початку хотів "розповісти глядачам все", без прикрас та вуалювання.

Я не жив життя, якому можна привласнити рейтинг 13+. Я не хотів, щоб картина була наповнена наркотиками та сексом, але всі знають, що у мене було багато і того, і іншого в 70-х і 80-х роках. Не було особливого сенсу робити фільм, в якому я після концерту спокійно повертаюся в готельний номер зі склянкою теплого молока і Біблією,

– відверто заявив Елтон Джон.

Що відомо про фільм "Рокетмен"?

Біографічні кінострічки стають своєрідним трендом у Голлівуді. Після шаленого успіху "Богемної рапсодії" про гурт The Queen у світі поспішили презентувати новий фільм – "Рокетмен".

За сюжетом, Елтон Джон показує свій шлях до світової слави та приголомшливого успіху. Все почалось із того, що у 4 роки артист почав грати на фортепіано та вже не міг уявити своє життя без музики. Завдяки своєму таланту і наполегливості він десятиліттями перебував на піку популярності, збираючи аншлаги на концертах. Однак задля слави Елтон Джон мав приймати доленосні рішення, зокрема, оголошення про нетрадиційну орієнтацію.

У кожної рок-зірки бувають моменти, які визначають усе життя. Де раніше була темрява, раптом з'являєшся ти, і це буде шалена пригода,

– йдеться в анонсі до фільму.

Ініціатором створення біографічної кінострічки був сам артист. Ще у 2012 році він розпочав роботу над сценарієм та припускав, що головну роль отримає співак Джастін Тімберлейк. Згодом роль Елтона Джона пропонували Тому Харді. Однак зрештою режисер Декстер Флетчер знайшов ідеального актора для цього фільму – Терона Еджертона, найбільш відомого за кінострічкою "Kingsman: Секретна служба".

Прем'єра фільму в Україні відбудеться 6 червня 2019 року.

Дивіться трейлер до фільму "Рокетмен" українською: відео