"Ці двоє для усіх – головний біль": біограф принца Гаррі розповів, як його змінила Меган Маркл

Чутки про конфлікти між Меган Маркл і Кейт Міддлтон та про те, що працівникам Кенсінгтонського палацу доводиться нелегко у роботі з герцогинею блукають мережею вже близько півроку. Однак раніше інформація не підтверджувалася офіційними джерелами. Тепер – про 37-річну Меган Маркл розповіла особа, яка є приближеною до членів королівської сім'ї.

Протягом останніх декількох місяців працівники, які допомагали герцогам Сассекським, періодично змінювалися, довго не затримуючись на своїй посаді. Причини, які насправді сприяли частій заміні персоналу, Кенсінгтонський палац не розголошує, однак всі іноземні ЗМІ звинувачують у цьому нового члена королівської сім'ї – Меган Маркл.

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У ситуації, яка досі не має твердих фактів і розкритих імен, допоміг розібратися Данкан Ларкомб. Раніше він працював королівським редактором у виданні The Sun, а також видав бестселер, біографічну книгу про принца Гаррі (Prince Harry: The Inside Story).



Принц Гаррі і Данкан Ларкомб / Twitter / @DuncanLarcombe

Данкан працював на монаршу родину близько десяти років, протягом яких не лише писав про них, але й проводив з принцом Вільямом і Гаррі багато часу, відвідуючи світські заходи і офіційні тури. У своєму інтерв'ю для Page Six він розповів, які зміни помітив у поведінці принца Гаррі після того, як він одружився з Меган Маркл.

Раніше було прийнято, що Гаррі і Вільям влаштовували для журналістів, які супроводжували їх в турах, закритий вечір. Це було символічним знаком подяки за співпрацю. В рамках попереднього туру Меган Маркл і принца Гаррі Австралією, Новою Зеландією – вони не організували нічого подібного,

– зізнався Данкан Ларкомб.

Чоловік додав, що новостворене подружжя навпаки уникали будь-якого контакту з пресою, що є дуже недалекоглядно на його думку. Також він зазначив, що принц Гаррі завжди відзначався легким характером і вільним у спілкуванні, однак після одруження його ніби підмінили.

Весь персонал принца Гаррі завжди вважав його фантастичною людиною, але тепер ці двоє для всіх – головний біль. Вони дуже вимогливі. Гаррі став більш дратівливим і віддалився від свого найближчого оточення і співробітників. Він завжди був з ними дуже доброзичливим, тому така поведінка йому не властива. Найбільше з усього людям подобалося в Гаррі його відкрите серце, його, в хорошому сенсі, приземленість і простота. Він ніколи не сприймав себе занадто серйозно, але тепер і в цьому відношенні він змінився,

– з сумом зізнався чоловік, який працював з принцом понад десять років.



Принц Гаррі і Данкан Ларкомб (в голубій сорочці), 2008 рік / Getty Images