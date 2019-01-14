"Ці токсичні матеріали мало не вбили мене": Йоланда Хадід позбулася імплантів і філерів

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Йоланда Хадід
Йоланда Хадід / Getty Images

Зіркова мама і знаменита екс-модель зізналася шанувальникам, що наважилася позбутися штучних форм у своєму тілі. 55-річна Йоланда Хадід повідомила, що повернулася до "оригіналу 1964 року".

Про важливі зміни у своєму зовнішньому вигляді 55-річна знаменита екс-модель повідомила на своїй сторінці в Instagram. Жінка опублікувала фото в спідній білизні, під яким написала багато відвертих зізнань. Мама відомих "ангелів" Victoria's Secret Белли і Джіджі Хадід зізналася, що вирішила позбутися всього штучного, що було в ї організмі, оскільки воно завдавало шкоди її здоров’ю.

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Нарешті я повернулася до оригіналу 1964 року. Багато років поспіль суспільство змушувало мене вірити в те, що сексуальна жінка не може обійтися без імплантів, філерів і ботокса. Але в підсумку всі ці токсичні матеріали мало не вбили мене. Мені знадобилося багато років, щоб зрозуміти, наскільки це погано, і знайти свободу і внутрішню красу, навчитися приймати себе. Всім нам потрібно вчитися любити себе і пишатися своєю унікальною красою в будь-якому віці,
– зазначила 55-річна Йоланда Хадід.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YOLANDA (@yolanda.hadid)

На завершення жінка додала, що зовнішня краса не має ніякого значення без здоров'я. Такими словами Йоланда зайвий раз нагадала про свою хворобу Лайма (кліщовий бореліоз), з якою бореться вже декілька років.

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід Джіджі Хадід
Джерело: 24 канал
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