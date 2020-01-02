Цілюща сила любові: Кеті Перрі зізналася, що допомогло їй побороти депресію

Знаменита виконавиця стала обличчям модного глянцю Vogue India. Кеті Перрі приміряла яскраві образи та розповіла про стосунки зі своїм нареченим британським актором Орландо Блумом. Саме він став для зірки духовним партнером та допоміг вгамувати емоційний біль та страждання.

Американська співачка відверто зізналася, що їй довелося пережити тяжку депресію кілька років тому. Вона зверталася за психологічною допомогою до медиків та вдавалася до народних методів лікування, відвідувала численні терапії, проте все це не сприяло відновленню її емоційної стабільності.

Читайте також: Мадонна зустрічається з танцівником, молодшим на 35 років: батьки хлопця прокоментували роман

Мені довелося виконати велику розумову, духовну і емоційну роботу. Найбільша брехня, яку нам коли-небудь говорили, це те, що що артистам треба страждати, щоб творити. Я не хочу страждати, щоб писати пісні,

– зізналася співачка.

Вона зазначила, що справжнім порятунком у боротьбі з внутрішніми протиріччями стали почуття. 42-річний Орландо Блум теж постійно перебуває в пошуках балансу та гармонії, якої так потребує Кеті Перрі.

Знаменитість підтвердила, що справжнє кохання не приходить у 20 років і суттєво відрізняється від романів та інтриг. Зараз для неї почуття – це партнерство, дружба та здатність бути для когось цілковитим віддзеркаленням.

Орландо схожий на мудреця. Коли ми вперше зустрілися, він сказав, що ми витягнемо отруту одне з одного, і ми дійсно це робимо. Це втомлює, але ми несемо одне за одного відповідальність. У мене ніколи раніше не було партнера, який був би готовий відправитися зі мною в духовну подорож. Це шлях нескінченного очищення,

– розповіла Кеті Перрі.

Нагадаємо, що Знаменитості почали зустрічатись ще у 2016 році. Наразі Кеті Перрі та Орландо Блум заручені. Проте одна з найвідоміших пар Голлівуду ніяк не збереться піти до вівтаря та вкорте переносять дату весільної церемонії.