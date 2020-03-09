Цитати Тараса Шевченка: найкраще про Україну, мову, Батьківщину та природу
У день народження видатного українського генія Тараса Шевченка відомі діячі культури, політики та зірки шоу-бізнесу згадують найвидатніші вірші та цитати, які колись створив легендарний поет. LifeStyle 24 пропонує вам добірку найкращих цитати, у яких ви знайдете згадки про Україну, природу, мову та Батьківщину.
У 2020 році минає 206-та річниця від дня народження Тараса Шевченка, тому українці традиційно згадують у цей день українського письменника, чиї вірші та цитати розміщені на муралах великих міст, на книгах та брошурах. Слова Кобзаря завжди надихають боротись з ворогами, мріяти про велике та не забувати, звідки ви і яке значення має для вас рідний край.
Цікаво Тарас Шевченко: факти про митця, яких не знає більшість
Найкращі цитати генія української поезії Тараса Шевченка українською мовою – читайте у нашій добірці.
Цитати Тараса Шевченка про Україну і Батьківщину
"Свою Україну любіть.
Любіть її… Во врем'я люте.
В останню, тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
***
Здається – кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…
***
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра…
***
Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!
***
Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***
Любітеся, брати мої, Украйну любіте, і за неї, безталанну, Господа моліте.
***
Я всю мізерію оддав моїй Україні-небозі.
***
Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.
***
Зажурилась Україна — така її доля!
***
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Цитати Тараса Шевченка про мову
І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик...
***
Не одцуравсь того слова, що мати співала, як малого повивала.
***
А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди.
***
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!
***
Мова рідна,
слово рідне,
хто вас забуває,
той у грудях не серденько,
тільки камінь має.
***
Цитати Тараса Шевченка про любов
Лучше любить і робить, аніж писать і говорить.
***
Любов — Господня благодать!
Люби ж, мій друже, жінку, діток;
Діли з убогим заробіток,
То легше буде й зароблять.
***
Мені ж, мій Боже, на землі
Подай любов, сердечний рай!
І більш нічого не давай!
***
Кохайтеся ж, любітеся,
Як серденько знає.
***
Тяжко, тяжко в світі жить
І нікого не любить…
***
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.