Цитати Тараса Шевченка: найкраще про Україну, мову, Батьківщину та природу

У день народження видатного українського генія Тараса Шевченка відомі діячі культури, політики та зірки шоу-бізнесу згадують найвидатніші вірші та цитати, які колись створив легендарний поет. LifeStyle 24 пропонує вам добірку найкращих цитати, у яких ви знайдете згадки про Україну, природу, мову та Батьківщину.

У 2020 році минає 206-та річниця від дня народження Тараса Шевченка, тому українці традиційно згадують у цей день українського письменника, чиї вірші та цитати розміщені на муралах великих міст, на книгах та брошурах. Слова Кобзаря завжди надихають боротись з ворогами, мріяти про велике та не забувати, звідки ви і яке значення має для вас рідний край.

Цікаво Тарас Шевченко: факти про митця, яких не знає більшість

Найкращі цитати генія української поезії Тараса Шевченка українською мовою – читайте у нашій добірці.

Цитати Тараса Шевченка про Україну і Батьківщину

"Свою Україну любіть.

Любіть її… Во врем'я люте.

В останню, тяжкую минуту

За неї Господа моліть.

***

Здається – кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…

***

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра…

***

Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!

***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!

***

Любітеся, брати мої, Украйну любіте, і за неї, безталанну, Господа моліте.

***

Я всю мізерію оддав моїй Україні-небозі.

***

Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

***

Зажурилась Україна — така її доля!

***

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

Цитати Тараса Шевченка про мову

І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик...

***

Не одцуравсь того слова, що мати співала, як малого повивала.

***

А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди.

***

Ну що б, здавалося, слова...

Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється – ожива,

Як їх почує!

***

Мова рідна,

слово рідне,

хто вас забуває,

той у грудях не серденько,

тільки камінь має.

***

Цитати Тараса Шевченка про любов

Лучше любить і робить, аніж писать і го­ворить.

***

Любов — Господня благодать!

Люби ж, мій друже, жінку, діток;

Діли з убогим заробіток,

То легше буде й зароблять.

***

Мені ж, мій Боже, на землі

Подай любов, сердечний рай!

І більш нічого не давай!

***

Кохайтеся ж, любітеся,

Як серденько знає.

***

Тяжко, тяжко в світі жить

І нікого не любить…

***

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.