Ця учасниця була найкращою, – Ігор Кондратюк назвав свого фаворита Євробачення-2019

Знаменитий український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк не пропустив грандіозний фінал Євробачення-2019. Він переглянув всі виступи учасників шоу та назвав ім'я свого фаворита.

Як відомо, 18 травня у Тель-Авіві відбувся довгоочікуваний фінал Євробачення-2019. За результатами голосування глядачів на національного журі всіх країн-учасників, перемогу здобув представник від Нідерландів Дункан Лоренс. Та поки тріумфатор вечора насолоджується бажаним кубком, продюсер Ігор Кондратюк розповів, чому його не вразив виступ артиста. Цим він поділився з "Фактами".

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Шоумен переконаний, що Дункан Лоренс та швед Джон Лундвік, які залишились останніми під час оголошеннями результатів шоу – далеко не найсильніші учасники.

"Аж дивно. Нідерландець посів друге місце, на думку глядачів, і третє – на думку журі. В сумі це йому дало перше місце. Швеція мала на два бали більше у журі. До речі, в минулому році я вже говорив про те, що журі Євробачення явно переоцінило шведа і недооцінило нашого учасника Melovin. В цьому році вони знову ставлять шведа на перше місце. Це вже трішки схоже на данину поваги організаторам, які, в основному, шведи. Але, на мій погляд, оцінка не відповідає рівню пісні. Під час Євробачення, яке проходило в Києві, у шведа пісня була набагато цікавішою", – розповів Ігор Кондратюк.

Дивіться виступ Дункана Лоренса на Євробаченні-2019: відео фіналу

Водночас Ігор Кондратюк вирішив відверто назвати ім'я свого фаворита. За словами продюсера, найкращою була представниця Північної Македонії – Tamara Todevska. Кондратюк переконаний, що саме її неймовірний вокал мав принести зірці успіх.

"Треба визнати, що вокально учасниця Північної Македонії була найкращою. Скажімо, її пісня дозволила показати всі голосові дані Tamara Todevska... У Північній Македонії була непогана вокальна пісня, яких завжди на Євробаченні буває багато – з високими нотами, красивими "підйомами". Але до фіналу дійшла одна. В результаті журі і віддало належні бали цій учасниці... Я вважаю, що на Євробаченні все-таки краще співати, а не брати чимось іншим. Італія, Росія, Швейцарія, Азербайджан – всі, хто перебував на перших позиціях, демонстрували непогане володіння голосом – більше, ніж однієї октави. Ну, крім Нідерландів", – додав Ігор Кондратюк.

Дивіться виступ Tamara Todevska​ на Євробаченні-2019: відео фіналу

Фінал Євробачення-2019 пройшов в ізраїльському Тель-Авіві 18 травня. Представники 26 країн боролись за головний кубок шоу. При цьому 20 конкурсантів пройшли відбори у півфіналах, 14 та 16 травня, а 6 – стали фіналістами автоматично.