Туристичний бум у Грузії: чому країна користується популярністю серед українців

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У 2018 Грузію відвідали 170 тисяч українців, цьогоріч очікують аж до мільйона. З цією країною нас пов'язують міцні економічні, а ще – теплі та дружні стосунки. Про особливе ставлення грузинів до українців – читайте в матеріалі 24 каналу.

Грузію туристи з України активно обирають останні 5-7 років. Українська мова звучить і в ресторанах, і в горах. А в інформаційних центрах зазвичай пропонують аудіогід солов'їною.

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У престижному районі грузинської столиці є вулиця Київська, на ній – ціла алея каштанів. 

Графіті на вулиці Київській у Тбілісі: дивіться фото


"Грузія взагалі, мабуть, найбільш дружня до туристів країна з колишніх країн СНД. Мабуть, з європейських також. Особливо для українців", – вважає Володимир Триліс.

За словами Володимира Абрам'юка, який проживає у Грузії, українська діаспора часто організовує в грузинській столиці різноманітні заходи. 


"Українська весна" на вулиці Київській у Тбілісі

Любов грузинів до України відчувається всюди. Просто посеред Тбілісі на звичайному житловому будинку можна побачити наш прапор. За даними туроператорів, наразі авіарейси між країнами заповнені на 100%. Експерти прогнозують Грузії туристичний бум.

Це показує досвід Єгипту, наприклад, де росіян сьогодні немає, а збільшилась кількість українців на 20% 
– переконаний Володимир Царук, директор Центру розвитку туризму України.

До того ж, зустрічають і проводжають українців у Грузії як родичів.

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Автор: Марина Савченко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Новини Грузії Відпочинок Подорожі
Джерело: 24 канал
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