TVORCHI презентували кліп на пісню для Євробачення: відео

Колектив з Тернополя TVORCHI став фаворитом другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020. Хлопці запалили сцену електронним хітом Bonfire. Напередодні фіналу вони поділилися кліпом на конкурсну пісню.

Гурт TVORCHI став справжнім відкриттям цьогорічного Нацвідбору на Євробачення. Хлопці стали фаворитами суддівського та глядацього голосувань. Вже сьогодні, 22 лютого, вони виступлять у фіналі конкурсу з піснею Bonfire, а декілька годин тому опублікували кліп на цю композицію на своєму ютуб-каналі.

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Дует вихідця з Нігерії Джеффрі та українця Андрія увірвався в шоу-бізнес зовсім нещодавно. Вони стали відомі завдяки пісні Believe. Відеороботу на неї хлопці поширили також на ютубі і вона за лічені дні набрала популярності.

Кліп Believe ми зняли за 100 доларів в закинутій будівлі і за декілька днів він набрав декілька тисяч переглядів,

– розповідає Андрій.

На Національний відбір на Євробачення-2020 TVORCHI прийшли з іншою піснею, яка допомогла їм стати справжніми тріумфаторами конкурсу.

Після їхнього виступу у другому півфіналі Тіна Кароль сказала:"Вони дуже творчі. Дуже круті саунд та пісня. Це неочікувано. Я пишаюсь, що в Україні пишуть такі твори."

Сьогодні, в день великого фіналу TVORCHI презентують кліп на трек Bonfire, з яким вони поборються за право представляти Україну на Євробаченні-2020.

Bonfire - це вогонь боротьби за те, у що ти віриш! І, якщо в Lyric video основний акцент був на питаннях екології, то це відео - про перемогу над собою! На що ти чекаєш? Будь кращою версією себе вже сьогодні!

– написали під відео TVORCHI.

TVORCHI - Bonfire: дивіться відео онлайн

TVORCHI - Bonfire (lyric video): дивіться відео онлайн