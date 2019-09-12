Творці серіалу "Ранкове шоу" з Еністон і Візерспун розсекретили дату виходу першої серії: деталі

Незабаром на стримінговому сервісі Apple TV Plus вийде серіал "Ранкове шоу", у якому головні ролі зіграють відомі голлівудські акторки Дженніфер Еністон і Різ Візерспун. Автори проєкту довго тримали дата прем'єри в секреті, а днями вирішили ощасливити своїх шанувальників.

З нагоди прем'єри серіалу зірки Голлівуду Різ Візерспун і Дженніфер Еністон знялися для обкладинки американського глянцю, де також розповіли про знімальний процес. У той самий період, коли актриси тішили прихильників приголомшливими знімками, творці стрічки розсекретили дату виходу першого епізоду.

Читайте також: Як сестри: Еністон і Візерспун знялися для обкладинки глянцю з нагоди прем'єри спільного серіалу

Детальна інформація про прем'єру серіалу з'явилася на офіційній сторінці Apple TV в Twitter. Представники стрічки опублікували постер з акторами, на якому додали дату "Nov 1". Це означає, що передплатники сервісу Apple матимуть змогу вже менше, ніж через два місяці, побачити перший епізод "Ранкового шоу".

Варто нагадати, що сюжет серіалу заснований на книзі журналіста CNN Браяна Стелтера Тop of the Morning. А акторки Різ Візерспун і Дженніфер Еністон не лише виконають головні ролі, але й виступлять продюсерами.