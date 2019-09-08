У платті від Zara: Емілі Ратажковскі завітала на світську вечірку у Нью-Йорку – фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / www.gettyimages.com

Модель Емілі Ратажковскі, яка стала популярною у соціальних мережах завдяки звабливим формам, завітала на традиційну вечірку Harper's Bazaar Icons, яка проходила в рамках Тижня моди в Нью-Йорку 6 вересня.

Для виходу модель Емілі Ратажковскі обрала червоне обтисле мідіплаття з відкритим плечем. Цікаво те, що дівчина приміряла сукню від демократичного іспанського бренду Zara. Про це зірка повідомила шанувальників у соціальних мережах.

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Для ефектного образу стилісти моделі зробили насичений макіяж з акцентом на очах та розпустили дівчині волосся. Завершили сексапільний "аутфіт" Ратажковскі чорні босоніжки на шпильках.

У коментарях шанувальники обговорили вибір Емілі вбрання від демократичного бренду, також знайшлися й ті, які додали, що у них така сама сукня у гардеробі.


Емілі Ратажковскі​ / Getty Images


Емілі Ратажковскі​ / Getty Images

До слова, на модній події також засвітилася популярна plus-size модель Ешлі Грем, яка вже зовсім скоро стане вперше мамою.

Ешлі Грем / Getty Images
Ешлі Грем / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: LifeStyle 24
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