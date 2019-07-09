У Амстердамі відновлюють полотно Рембрандта: реставрацію транслюють онлайн

В Амстердамі починають відновлювати одне з найвідоміших полотен Рембрандта – "Нічна варта". Спостерігати за всіма діями реставраторів можна буде безпосередньо в Рейкс-музеї або онлайн на його сайті.

Зазначимо, що востаннє "Нічну варту" реставрували 40 років тому.

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Останнім часом експерти побачили, що кольори на певних частинах картини почали втрачати яскравість. Тож у музеї вирішили знову реставрувати шедевр Рембрандта.

Для того, щоб зробити це знову, всередині приміщення збудували спеціальну скляну кімнату, в якій і триватимуть роботи.

Дивіться відео: як встановлювали кімнату для реставрації картини Рембрандта

При цьому відвідувачі зможуть вільно ходити музеєм і крізь скляні стіни спостерігати за процесом відновлення полотна видатного митця.

Де можна подивитися відео реставрації: процес відновлення картини можна побачити на ютуб-каналі музею.

За словами директора музею Тако Діббітс, "Нічна варта" – це одна з найвідоміших картин у світі. "Кожного року сюди приїжджає два з половиною мільйони людей, аби подивитися на неї. Вона належить всім жителям Нідерландів і світу. І ми вирішили, що публіка має право бачити, що відбувається з картиною", – додав він.



Картина "Нічна варта"