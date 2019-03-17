У білій сукні-пальті та на високих підборах: як Меланія Трамп відзначала День святого Патрика

Перша леді США Меланія Трамп разом зі своїм чоловіком і президентом країни Дональдом відвідали урочисте вшановування Дня святого Патрика. Для світського виходу на публіку знаменитість обрала вбрання в нетрадиційному білосніжному кольорі.

День святого Патрика щороку відзначають 17 березня. Таким чином майже весь світ вшановує пам'ять ірландського покровителя. Так, напередодні на парад ірландських гвардійців, що проходив у Лондоні прибули Кейт Міддлтон і принц Вільям. До слова, герцогиня Кембриджська привернула до себе ще більше уваги, довівши, що вона відмінно знає правила етикету, адже для публічного заходу Кейт обрала образ в зеленому кольорі. На відміну від Меланії Трамп, яка разом з чоловіком Дональдом, прибула на церковну службу в неділю, 17 березня.

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Перша Леді США прибула на ранкову відправу в Єпископальній церкві Святого Іоанна в білосніжному вбранні. Вона одягнула білу двобортну сукню-пальто з великими лацканами та накладними кишенями, краї яких були обшиті тонкою мереживною смужкою. Її образ доповнили бежеві замшеві туфлі-човники на високих підборах. А волосся Меланія Трамп як завжди було ідеально вкладене та злегка підкручене.



Меланія Трамп / Getty Images