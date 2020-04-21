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У білизні чи без неї: 10 еротичних фото Наді Дорофєєвої

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Надя Дорофеєва: найсексуальніші фото / Instagram / @nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва 21 квітня святкує день народження. Зірці виповнилось 30 років! З нагоди ювілею журналісти LifeStyle 24 підібрали найсексуальніші фото, які артистка публікувала за рік.

Окрім успішної вокальної кар'єри, Надя Дорофєєва ще й активний блогер. За інстаграм-сторінкою зіркової іменинниці стежать близько 5 мільйонів людей, тому чи не щодня вона публікує нові фото, які викликають жваве обговорення. Не забуває артистка і за сексуальні знімки в білизні.

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Ймовірно, автором більшості еротичних світлин є чоловік Наді Дорофєєвої – ведучий, гуморист і співак Володимир Дантес. Він і саме не проти позувати з сексапільною обраницею на відпочинку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Пікантні зйомки для глянців, кадри з відпочинку чи просто домашні еротичні фото – у портфоліо Наді Дорофєєвої можна знайти чимало світлин, які вже розбурхали мережу. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 10 з них, які відзначились сексуальністю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Надя Дорофєєва Зіркові дні народження
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