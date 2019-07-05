У білому піджаку і зі знаковою підвіскою: Меган Маркл прийшла на матч ймовірної хрещеної Арчі

Герцогиня Сассекська крок за кроком повертається до звичного темпу життя. Так, напередодні хрещення свого сина Арчі Меган Маркл відвідала тенісний матч своєї близької подруги Серени Вільямс, який проходив в одному з Лондонських районів.

Після того, як у подружжя герцогів Сассекських народився син Меган Маркл не часто тішила прихильників своїми появами на публіці. Однак кілька сюрпризів для своїх фанатів вона таки підготувала. Один з них – поява на тенісному матчі своєї подруги Серени Вільямс, яка, згідно з чутками, стане хрещеною мамою новонародженого Арчі Харрісона.

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На трибунах 37-річна Меган Маркл зайняла зручні місця разом зі своїми університетськими подругами. Для спортивного заходу вона підібрала відповідний легкий образ. На ній біли сині джинси, чорний топ, білий піджак в току смужку і сонцезахисні окуляри, які герцогиня жодного разу не зняла.

Цікавим доповненням образу став солом'яний капелюх, проте найбільшу увагу привернув витончений ланцюжок на її шиї. Дрібна золотиста буква "А" символізувала ім'я двомісячного сина Арчі Харрісона. Варто нагадати, що завтра, 6 липня, у Віндзорі відбудуться приватні хрестини первістка Меган Маркл і принца Гаррі.



Ланцюжок Меган Маркл / Getty Images



Меган Маркл на матчі Серени Вільямс / Getty Images



Меган Маркл з подругами на тенісній грі Серени Вільямс / Getty Images