У білосніжній сукні Prada: Меланія Трамп вразила своїм образом

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Меланія Трамп у Вашингтоні
Меланія Трамп у Вашингтоні / Instagram / @flotus

Перша леді США Меланія Трамп не прагне залишатись у тіні свого впливового чоловіка, тому щоразу вражає громадськість участю у світських та офіційних заходах. Днями вона здійснила черговий публічний вихід, який привернув увагу всіх західних ЗМІ.

Меланія Трамп стала запрошеною гостею на урочистій церемонії відкриття монумента Вашингтону. Пам'ятник постраждав від землетрусу в 2012 році і тільки після 4 років його закрили на реконструкцію. Гранітний обеліск, висотою 169 метрів, відкрили 19 вересня.

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Після трьох років реконструкції монумент Вашингтону відкритий! Дякую всім, хто підтримав проєкт. Нам потрібно зберегти всі наші національні скарби для наступних поколінь,
– прокоментувала подію Меланія Трамп.

У мережі перша леді показала ефектні кадри, зроблені під час цього публічного виходу. На знімках видно, як Меланія Трамп спільно зі школярами урочисто перерізала стрічку та відкрила монумент. Окрім цього, для представниці Білого дому зробили екскурсію відремонтованими приміщеннями та оглядовим майданчиком. 

Та не тільки сама подія привернула чималу увагу журналістів, але й бездоганний образ Меланії Трамп. Для публічного виходу вона обрала розкішну білу сукню з колекції Prada. Приталене вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру першої леді, а туфлі-човники додали ще більшої витонченості її вигляду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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