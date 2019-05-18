У блискучій сукні з ефектним розрізом: образ Бар Рафаелі на фіналі Євробачення-2019

Ізраїльська супермодель Бар Рафаелі, яка є однією з ведучих Євробачення-2019, з'явилася на фіналі міжнародного пісенного конкурсу в розкішному образі.

Для фіналу конкурсу, що відбувається 18 травня в Тель-Авів, ізраїльська модель Бар Рафаелі вийшла на сцену у довгій сукню кольору "металік" з відкритими плечима.

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Фігура 33-річної Бар виглядала надзвичайно в обтислому платті. Завершили образ ведучої босоніжки на високих підборах. Волосся супермодель розпустила у легкі локони. Інша ведуча Люсі Аюб для виходу на фінал обрала ніжну сукню бежевого кольору з пишною спідницею.



Ведучі Євробачення-2019 / Бар Рафаелі (третя) / Скріншот



Ведучі Євробачення-2019 / Бар Рафаелі (третя) / Скріншот

Для першого півфіналу Бар Рафаелі також приміряла ефектну сукню, що складалася з "металевих" кіл.

На другому стилісти підготували для Рафаелі чорне вбрання тонких бретелях з прозорим ліфом і пишною фатиновою спідницею.