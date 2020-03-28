У блузі з глибоким декольте та латексних штанах: співачка Камалія вразила сексуальним образом

Українська співачка Камалія розбурхала мережу. Виконавиця поділилася спекотним фото, на якому постала пристрасному образі.

Камалія здивувала прихильників незвичним для себе вбранням. На її сторінці в інстаграмі з'явилася пікантна світлина, на якій продемонструвала свої спокусливі форми.

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На еротичному знімку знаменитість позує у білій блузі з пишними рукавами та глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди. Також Камалія одягнена в латексні штани чорного кольору. Зірка доповнила сексапільний образ бірюзовими рукавичками, чорним поясом у білий горошок та стильними висячими сережками. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила яскравий макіяж з червоною помадою на губах.

У публікації Камалія розповіла про фільм "Маленькі жінки" та порадила підписникам переглянути його.

"Маленькі жінки" – український трейлер: дивіться відео онлайн