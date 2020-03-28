У блузі з глибоким декольте та латексних штанах: співачка Камалія вразила сексуальним образом
Українська співачка Камалія розбурхала мережу. Виконавиця поділилася спекотним фото, на якому постала пристрасному образі.
Камалія здивувала прихильників незвичним для себе вбранням. На її сторінці в інстаграмі з'явилася пікантна світлина, на якій продемонструвала свої спокусливі форми.
Читайте також: Катерина Бужинська одягнула піджак на голе тіло: сексуальні фото
На еротичному знімку знаменитість позує у білій блузі з пишними рукавами та глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди. Також Камалія одягнена в латексні штани чорного кольору. Зірка доповнила сексапільний образ бірюзовими рукавичками, чорним поясом у білий горошок та стильними висячими сережками. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила яскравий макіяж з червоною помадою на губах.
У публікації Камалія розповіла про фільм "Маленькі жінки" та порадила підписникам переглянути його.
"Маленькі жінки" – український трейлер: дивіться відео онлайн
Читайте також
-
Катя Осадча замилувала мережу домашнім селфі з Юрієм Горбуновим: ніжне фотосьогодні , 13:33
-
Королева Летиція та король Філіп IV показали, як працюють вдома під час коронавірусу: фотосьогодні , 12:30
-
Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 5 випуск: хто не витримав кулінарну битву та поїхав додомусьогодні , 23:13
-
Том Генкс та його дружина повернулися в Америку після лікування коронавірусу: фотосьогодні , 11:46
-
Музика лікує і мотивує: добірка концертів для перегляду на карантині від Світлани Тарабаровоїсьогодні , 18:01
-
Година Землі 2020: що це таке і точний час в Українісьогодні , 17:42