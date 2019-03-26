У боді з люрексом і прозорих колготках: епатажний образ Кім Кардашян у Парижі

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / www.gettyimages.com

Світська левиця Кім Кардашян продемонструвала нові відверті образи у Парижі, куди вона прилетіла з робочими справами. Так, зірка реаліті-шоу потрапила в об'єктиви папараці в вечірньому вбранні з люрексом.

Фотографи підловили Кардашян на виході з ресторану Ferdi. Знаменитість з'явилася у блискучому боді і прозорих колготках, які одягнула наверх. 

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Завершили епатажний образ блискучі босоніжки від Versace, чорний кардиган та сонцезахисні окуляри.

Кім Кардашян
​Кім Кардашян / Getty Images

Кім Кардашян
​Кім Кардашян / Getty Images

Днем Кардашян показала не менш яскравий образ. На паризьких вулицях Кім потрапила у фотокамери, коли була одягнена повністю у "пітон".

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Так, дружина Каньє Веста неодноразово приміряє вбрання з анімалістичними принтами. Зміїні штани і куртку вона доповнила чоботами на підборах у тон.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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