У боді з люрексом і прозорих колготках: епатажний образ Кім Кардашян у Парижі

Світська левиця Кім Кардашян продемонструвала нові відверті образи у Парижі, куди вона прилетіла з робочими справами. Так, зірка реаліті-шоу потрапила в об'єктиви папараці в вечірньому вбранні з люрексом.

Фотографи підловили Кардашян на виході з ресторану Ferdi. Знаменитість з'явилася у блискучому боді і прозорих колготках, які одягнула наверх.

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Завершили епатажний образ блискучі босоніжки від Versace, чорний кардиган та сонцезахисні окуляри.



​Кім Кардашян / Getty Images



​Кім Кардашян / Getty Images

Днем Кардашян показала не менш яскравий образ. На паризьких вулицях Кім потрапила у фотокамери, коли була одягнена повністю у "пітон".

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Так, дружина Каньє Веста неодноразово приміряє вбрання з анімалістичними принтами. Зміїні штани і куртку вона доповнила чоботами на підборах у тон.



Кім Кардашян / Getty Images