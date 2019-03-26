У боді з люрексом і прозорих колготках: епатажний образ Кім Кардашян у Парижі
Світська левиця Кім Кардашян продемонструвала нові відверті образи у Парижі, куди вона прилетіла з робочими справами. Так, зірка реаліті-шоу потрапила в об'єктиви папараці в вечірньому вбранні з люрексом.
Фотографи підловили Кардашян на виході з ресторану Ferdi. Знаменитість з'явилася у блискучому боді і прозорих колготках, які одягнула наверх.
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Завершили епатажний образ блискучі босоніжки від Versace, чорний кардиган та сонцезахисні окуляри.
Кім Кардашян / Getty Images
Кім Кардашян / Getty Images
Днем Кардашян показала не менш яскравий образ. На паризьких вулицях Кім потрапила у фотокамери, коли була одягнена повністю у "пітон".
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Так, дружина Каньє Веста неодноразово приміряє вбрання з анімалістичними принтами. Зміїні штани і куртку вона доповнила чоботами на підборах у тон.
Кім Кардашян / Getty Images