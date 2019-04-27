У червоних лосинах і топі: Кім Кардашян прийшла на вечірку до Кайлі Дженнер

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @justjared

Напередодні 21-річна Кайлі Дженнер влаштувала верчіку-сюрприз для свого бойфренда і батька їхньої доньки Стормі. На святкування було запрошено чимало друзів, а також велике сімейство Кардашян. Попри певну тематичність вечірки, Кім Кардашян прийшла на святкування в звичному для неї образі.

Якщо Кайлі Дженнер була в образі Капітанші Марвел, її коханий – в костюмі Залізної Людини, то гості свята обрали звичні для себе стилі вбрання. Так, 38-річна Кім Кардашян одягнула улюблений вид одягу – обтислі лосини та короткий топ.

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Можливо, вона зробила такий хід, аби вся увага була прикута до вирядженого іменинника та його близьких – дівчини Кайлі та доньки Стормі. Однак червоні шкіряні лосини непогано вписалися у стилістику вечірки у стилі "Месників". Адже Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт були одягнені в костюмі з червоними акцентами та фотографувалися поруч з яскравою машиною такого ж кольору. Образ Кім Кардашян завершила сіра спортивна кофта та босоніжки на підборах.

Кім Кардашян
Кім Кардашян і Каньє Вест / Instagram / @justjared

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кім Кардашян
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