У червоній спідниці в клітинку: розкішний вихід Кейт Міддлтон з принцом Вільямом

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і її чоловік принц Вільям були запрошені на різдвяну вечірку, яку організували для членів сімей військовослужбовців Баз Королівських ВПС Конінгсбі і Мархам, в Кенсінгтонському палаці.

Головною метою стала підтримка сімей та дітей військових авіабази "Акротірі", що працює на Кіпрі в період свят. Як відомо, близько 7500 солдатів не матимуть змоги відсвяткувати Різдво найближчими. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Для виходу Кейт обрала картату спідницю-міді від Emilia Wickstead різдвяних кольорів – червоний, зелений та білий. Свій образ герцогиня Кембриджська доповнила коротким кардиганом і високими чорними ботфортами. Кетрін розпустила волосся і одягнула вишуканий годинник від Cartier. 

На заході були діти, які могли повчитися прикрашати святкові шкарпетки і готувати печиво. Крім того, сім'ї мали змогу фотографуватися на території і відразу ж відправити фотокартки своїм чоловікам на Кіпр через пошту.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
​Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images

​Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: Lifestyle
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