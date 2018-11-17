У червоній сукні із тюлю: К'яра Ферраньї приміряла епатажний образ до дня народження Міккі Мауса

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / www.instagram.com/chiaraferragni

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї взяла участь у святковому параді до дня народження Міккі Мауса у Диснейленді (Париж).

Нові фото К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У неділю, 18 листопада, головний символ компанії Disney Міккі Маус відсвяткував ювілей – 90-річчя. Мультгерой був створений Уолтом Диснеєм в 1928 році, і став одним з найпопулярніших образів у світі, зокрема у модній індрустрії.

К'яра Ферраньї вразила своїм вбранням. Блогерка повстала в образі сучасної принцеси: пишна червона кутюрна сукня з тюлю від Giambattista Valli, яку італійка доповнила білими кедами з червоними сердечками з власної колекції Chiara Ferragni і чорною шкіряною курткою.

"Відчуваю себе принцесою", – зазначила у підписі до фото К'яра.

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

 

До слова, з 1980 року благодійний фонд Make-A-Wish і Disney запустили кампанію під назвою "Поділитися своїми вушками" (оригінальна назва англійською "Share Your Ears").

Кампанія полягає у тому, щоб до 17 листопада 2018 року охочі сфотографувалися з "вушками Міккі Мауса" або будь-якими іншими творчими "вухами" та опублікували знімок на Facebook, Instagram або Twitter. Світилини має супроводжувати хештег #ShareYourEars. Таким чином, за кожну публікацію Disney жертвує 5 доларів у благодійний фонд Make-A-Wish, який допомагає здійснити заповітні бажання смертельно хворих дітей. К'яра Ферраньї також підтримала проект і сфотографувалася у вухах Міккі Мауса у Диснейлендію

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: Lifestyle
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