У червоній сукні-пальто: Кейт Міддлтон приголомшила яскравим виходом у Лондоні – фото
У другий понеділок березня в Великобританії відзначається День Співдружності націй. Цього року, 11 березня, королівська сім'я, британський прем'єр-міністр Тереза Мей й інші представники 53 країн Співдружності відвідали урочисту церковну службу у Вестмінстерському абатстві.
Для виходу дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон підготувала яскравий total red образ. Герцогиня Кембриджська приміряла червону сукню-пальто від Catherine Walker з масивними ґудзиками, яку вже одягала раніше.
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Волосся Міддлтон прикрашав капелюшок з бантом у тон, який нагадує головний убір стюардеси. Образ Кейт завершили гостроносі туфлі-човники сірого відтінку і світлий клатч.
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images
Кейт Міддлтон / Getty Images
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images