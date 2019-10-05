У червоній сукні під дощем: стильний образ Наталі Портман у Нью-Йорку

У середу, 3 жовтня, голлівудська акторка Наталі Портман потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка у дуже ефектному образі.

Зірка поспішала на одне з телешоу, де вона говорила про нову драматичну стрічку "Бліда синя точка", в якій зіграла жінку-астронавта.

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Для виходу Портман підготувала гарячий "літній" образ. Наталі одягнула червоне мініплаття з колекції Miu Miu, вартістю 2060 доларів. Наталі доповнила свій образ чорними босоніжками на високих підборах, акуратною зачіскою і макіяжем з акцентом на червоних губах.

Охоронці та представники акторки допомогли їй сховатися від нью-йоркського дощу, тримаючи на вулиці парасолю.



​Наталі Портман / Getty Images



Наталі Портман / Getty Images

Додамо, що не лише Наталі Портман зробила акцент на червоній сукні цього тижня. Так, пропонуємо переглянути коротку підбірку найяскравіших виходів публічних жінок протягом останнього тижня.

Підсумки тижня: найстильніші червоні сукні

1 місце – Тіна Кунакі



Тіна Кунакі / Getty Images

2 місце – Дженніфер Лопес



Джей Ло / Getty Images

3 місце – іспанська королева Летиція



Королева Летиція / Getty Images