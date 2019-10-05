У червоній сукні під дощем: стильний образ Наталі Портман у Нью-Йорку

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Наталі Портман
Наталі Портман / www.gettyimages.com

У середу, 3 жовтня, голлівудська акторка Наталі Портман потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка у дуже ефектному образі.

Зірка поспішала на одне з телешоу, де вона говорила про нову драматичну стрічку "Бліда синя точка", в якій зіграла жінку-астронавта.

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Для виходу Портман підготувала гарячий "літній" образ. Наталі одягнула червоне мініплаття з колекції Miu Miu, вартістю 2060 доларів. Наталі доповнила свій образ чорними босоніжками на високих підборах, акуратною зачіскою і макіяжем з акцентом на червоних губах.

Охоронці та представники акторки допомогли їй сховатися від нью-йоркського дощу, тримаючи на вулиці парасолю.

Наталі Портман
​Наталі Портман / Getty Images

Наталі Портман
Наталі Портман / Getty Images

Додамо, що не лише Наталі Портман зробила акцент на червоній сукні цього тижня. Так, пропонуємо переглянути коротку підбірку найяскравіших виходів публічних жінок протягом останнього тижня.

Підсумки тижня: найстильніші червоні сукні

1 місце – Тіна Кунакі

тіна кунакі
Тіна Кунакі / Getty Images

2 місце – Дженніфер Лопес

джей ло
Джей Ло / Getty Images

3 місце – іспанська королева Летиція

Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиція / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Наталі Портман Тіна Кунакі Дженніфер Лопес Голлівуд Летиція, королева Іспанії
Джерело: LifeStyle 24
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