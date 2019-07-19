У червоній сукні з глибоким декольте: К'яра Ферраньї приголомшила гарячим образом

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Італійська блогерка К'яра Ферраньї вкотре вражає звабливим образом. 32-річна інфлюенсерка давно заявила в світі модної індустрії про своє ім'я та сміливість в експериментах з одягом. Наразі зірка, за якою стежать 17 мільйонів користувачів у мережі, прилетіла у Токіо зі своїм чоловіком Fedez та їхнім сином Лео, де відвідує світські заходи.

Днями К'яра стала гостею відкриття офіційного бутика італійського ювелірного бренду Pomellato в торговому кварталі Гіндза, в Токіо.

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Для виходу Ферраньї приміряла червоне коротке плаття з відвертим декольте з колекції Alexandre Vauthier. Свій образ італійка доповнила ботильйонами на високих шпильках від Giambattista Valli, які декоровані блискучою змією. 

З прикрас блогерка обрала ефектні сережки та намисто від Pomellato.

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Цікаво те, що багато недругів у мережі критикують К'яру Ферраньї за малий розмір грудею. Так, хейтери рекомендують жінці збільшити груди, нібито через це вона не виглядає привабливою. Однак італійська зірка не реагує жодним чином на такі заяви та не збирається змінювати своє тіло пластичними операціями.

Знаменитість демонструє любов до своєї природної краси та не боїться експериментувати з одягом.

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Стиль і мода К'яра Ферраньї
Джерело: LifeStyle 24
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