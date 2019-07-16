У червоному купальнику на мокре тіло: Алессандра Амбросіо показала фото з відпочинку

Запальна бразильська модель Алессандра Амбросіо вкотре розбурхала мережу пляжними знімками. Цього разу манекенниця вирушила у мандрівку до Греції, де не тільки ніжиться на сонці, але й публікує спекотні знімки.

Алессандра Амбросіо – яскравий приклад того, як молода матуся може повернути свою фігуру за короткий час. Модель, яка народила двох дітей, виглядає розкішно, що не боїться демонструвати у спокусливих вбраннях чи сексуальних купальниках.

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Відтак Instagram-сторінка манекенниці рясніє звабливими кадрами з її численних відпусток. Днями 38-річна Алессандра Амбросіо опублікувала чергові фото, які підкорили її прихильників. Перед камерою вона постала в улюбленому червоному бікіні, в якому позасмагала на фоні морських краєвидів острова Міконос.

Режим відпустка, – з гумором написала модель.

Ймовірно, знімки зробив бойфренд Алессандри Амбросіо – Ніколо Одді. Манекенниця позувала в морі, демонструючи своє вологе та засмагле тіло. Окрім цього, знаменита бразилійка показала свої пишні форми зблизька, зробивши селфі з коктейлем.



Алессандра Амбросіо на пляжі / Instagram / @alessandraambrosio



Модель Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросія в купальнику / Instagram / @alessandraambrosio