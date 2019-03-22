У червоному латексі: Кайлі Дженнер приголомшила звабливим образом для глянцю – фото

Знаменита інфлюенсерка, 21-річна мільйонерка і блогерка Кайлі Дженнер стала зіркою нового випуску глянцевого журналу Interview.

На обкладинці знаменитість позує в звабливому червоному латексному боді, рукавичках і шляпі. Нові знімки Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Перша сумка Chanel і власний бутик: Кайлі Дженнер організувала шалену вечірку для 1-річної дочки

Згодом для журналу Кайлі постала у різних провокативних образах з колекцій Iris van Herpen і Viktor&Rolf: вона приміряла спокусливе вбрання від чорного корсету зі шнурівкою до костюма з леопардовим принтом і ботфортами у тон.

Авторитетний журнал Forbes оприлюднив свіжий рейтинг найбагатших людей планети. 21-річна Кайлі Дженнер офіційно стала наймолодшою мільярдеркою. В інтерв'ю виданню Дженнер зізналася, що пишається своїм успіхом і тим фактом, що вона зробила усе самостійно і на її банківському рахунку немає ні цента, подарованого батьками.

Авторами fashion-зйомки стали фотографи Morelli Brothers.



Кайлі Дженнер для журналу Interview



Кайлі Дженнер для журналу Interview



Кайлі Дженнер для журналу Interview



Кайлі Дженнер для журналу Interview



Кайлі Дженнер для журналу Interview



Кайлі Дженнер для журналу Interview



Кайлі Дженнер для журналу Interview