У червоному латексі: Кайлі Дженнер приголомшила звабливим образом для глянцю – фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Знаменита інфлюенсерка, 21-річна мільйонерка і блогерка Кайлі Дженнер стала зіркою нового випуску глянцевого журналу Interview.

На обкладинці знаменитість позує в звабливому червоному латексному боді, рукавичках і шляпі. Нові знімки Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Згодом для журналу Кайлі постала у різних провокативних образах з колекцій Iris van Herpen і Viktor&Rolf: вона приміряла спокусливе вбрання від чорного корсету зі шнурівкою до костюма з леопардовим принтом і ботфортами у тон.

Авторитетний журнал Forbes оприлюднив свіжий рейтинг найбагатших людей планети. 21-річна Кайлі Дженнер офіційно стала наймолодшою мільярдеркою. В інтерв'ю виданню Дженнер зізналася, що пишається своїм успіхом і тим фактом, що вона зробила усе самостійно і на її банківському рахунку немає ні цента, подарованого батьками.

Авторами fashion-зйомки стали  фотографи Morelli Brothers.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер для журналу Interview 

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер для журналу Interview 

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер для журналу Interview 


Кайлі Дженнер для журналу Interview


Кайлі Дженнер для журналу Interview


Кайлі Дженнер для журналу Interview


Кайлі Дженнер для журналу Interview

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кайлі Дженнер Мода Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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