У червоному міні: Брітні Спірс вражає фігурою у відвертому образі – відео

37-річна співачка Брітні Спірс після лікування у психіатричній лікарні повністю присвятила свій вільний час 25-річному коханому Сему Асгарі, спорту та подорожам. Також зірка почала регулярно показувати шанувальникам танцювальні відео та свої образи.

Новий ролик, на якому Брітні продемонструвала свою струнку фігуру, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу Спірс одягнула екстремально коротку обтислу сукню яскраво-червоного кольору, яку доповнила темно-коричневими босоніжками на стійких підборах.

У підписі зірка написала лише одне слово enchanté, що з французької перекладається "зачарована".

Коханий артистки Сем Асгарі залишив у коментарях лаконічне повідомлення – емоджі-серце.

Однак не всі користувачі у мережі у захваті від зовнішнього вигляду Брітні. Хейтери повністю розкритикували зірку за її сукню, макіяж та зачіску: "Хтось, будь ласка, скажіть їй, що їй вже не 16, і це не 90-ті роки", "Зроби щось собі з волоссям", "Брітні, найми собі стиліста", "Ти можеш когось найняти, щоб зробили тобі макіяж? Повії у Голлівуді, які палять крек, роблять собі кращий макіяж, ніж ти, Брітні. Твоє тіло виглядає чудово, але попрацюй над обличчям".

Що відомо про лікування Брітні Спірс?З 2008 року Брітні Спірс мала хороше самопочуття та поступово відновлювала свій емоційний стан після важкого періоду в молодості. Але на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. Як відомо, зірка надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно більше запланованого часу. Після таких новин заголовки ЗМІ рясніли, начебто, про те, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Чутки вирішила спростувати сама Брітні, опублікувавши відеоролик, де зазначила, що з нею все добре, однак вона потребує трішки більше приватності.



Матір Брітні Спірс подала судовий позов, де зазначала, що батько співачки, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди та змушував артистку приймати наркотичні препарати. Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу.