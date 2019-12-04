У червоному пуховику і джинсах: Кейт Міддлтон продемонструвала casual-образ

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон відвідала одну з ферм в Бакінгемширі, де проводить захід благодійна організація Family Action, патроном якого є герцогиня Кембриджська.

Кейт Міддлтон є улюбленицею британців не лише через підтримування королівських традицій та роботу з благодійними організаціями, а й завдяки вишуканому стилю, який ідеально підбирається для кожної події.

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Для публічного виходу герцогиня Кембриджська підготувала комфортний casual-образ. Дружина Вільяма одягнула короткий червоний пуховик з колекції Perfect Moment, вартістю близько 400 доларів. Свій "аутфіт" вона доповнила зеленим светром, джинсами та спортивним взуттям.

Однак, попри зручний денний одяг, Кейт одягнула знамените культове кільце – сапфір, прикрашений діамантами, яке у 2010 році їй подарував принц Вільям для пропозиції руки і серця. Раніше власницею ювелірної прикраси була принцеса Діана.

Також стилісти Міддлтон зробили їй ідеальну хвилясту укладку волосся і макіяж з акцентом на очах.



Кейт Міддлтон / Getty Images



​Кейт Міддлтон / Getty Images



​Кейт Міддлтон / Getty Images