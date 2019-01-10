У Дженніфер Лопес новий особняк у Малібу: фото розкішного дому

Популярна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес та її бойфренд Алекс Родрігес обзавелись новою розкішною нерухомістю.

Зіркова пара придбала розкішний будинок просто на березі океану у Малібу (штат Каліфорнія, США).

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За даними американських таблоїдів, ця нерухомість стала першою спільною серйозною покупкою подружжя.

На початку року стало відомо, що Джей Ло і Родрігес продали елітні апартаменти у надвисокому хмарочосі 432 Park Avenue на Манхеттені, який на сьогодні є найвищим житловим будинком світу.

Що відомо про будинок у Малібу? Як пише The Sun, за нове родинне гніздечко на березі Тихого океану пара заплатила понад 6,6 мільйонів доларів.



Новий особняк Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса у Малібу//Фото: thesun.co.uk

Особняк виставили на продаж понад 2 роки тому і за цей час ціна на нього знизилась майже вдвічі (на 4 мільйони доларів).

У просторому 3-поверховому будинку площею 410 метрів квадратних є 4 спальні. На другому поверсі розташувалась вітальня, яка плавно переходить в обідню зону та кухню.

У головній спальні величезна тераса, з якої відкривається неймовірний краєвид на океан.



З нового особняка зіркового подружжя відкривається неймовірний краєвид

У домі також є гідромасажна ванна, сауна, домашній кінотеатр та власна фітнес-студія.

Дітям Лопес і Родрігеса теж буде чим зайнятись у новій домівці – у будинку облаштована ігрова кімната.

Дивіться фото інтер'єру нового будинку Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса у Малібу:

Нещодавно співачка зворушливо привітала коханого з річницею стосунків.