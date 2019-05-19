У джинсах та без підборів: Кейт Міддлтон відвідала Сад дикої природи

Зручні штани та взуття без підборів – саме такому вбранню Кейт Міддлтон надає перевагу для буденних виходів. Днями герцогиня Кембриджська підтвердила це під час візиту до Саду дикої природи (Chelsea Flower Garden).

Відповідні фото представники Кенсінгтонського палацу опублікували у Twitter 18 травня. Згідно зі знімками, Кейт Міддлтон чудово провела час, допомагаючи ландшафтним архітекторам Адаму Уайту і Андре Девісу підготуватись до виставки квітів у Челсі. Захід відбудеться у вівторок, 21 травня, тому у герцогині Кембриджської було чимало роботи.

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"Chelsea Flower Garden прагне долучити людей до захисту природи і демонструє переваги для нашого психічного і фізичного благополуччя. У цьому саді є багато унікальних деталей і елементів, які надихнуть сім'ї на те, щоб вийти на вулицю і досліджувати і вивчати природу", – йшлося в офіційному повідомленні Кенсінгтонського палацу.

Водночас Кейт Міддлтон не забула і про розваги. Вона із задоволенням покаталась на гойдалці, що розташована в центрі Chelsea Flower Garden.



Кейт Міддлтон в буденному образі / Twitter / @KensingtonRoyal



Герцогиня Кембриджська в саду / Twitter / @KensingtonRoyal



Дружина принца Вільяма допомогла ландшафтним архітекторам / Twitter / @KensingtonRoyal

Для самої Кейт Міддлтон цей проект є досить особливим. Герцогиня Кембриджська активно виступає за захист навколишнього середовища, відтак із захватом стала патроном Chelsea Flower Garden.

В останні кілька років моя робота була сфокусована і натхненна моїми ранніми роками. Я вважаю, що проведення часу на свіжому повітрі може послужити основою того, щоб наші діти виросли щасливими і здоровими,

– розповіла Кейт Міддлтон.

Та не тільки заклик захищати природу привернув увагу громадськості. Дружина принца Вільяма висадила улюблені квіти принцеси Діани – незабудки. Таким чином вона віддала шану Леді Ді. А от діти Кейт Міддлтон – принц Джордж, прицеса Шарлотта і принц Луї – надихнули її на створення в саду невеличкого будиночка, де можна сісти і перекусити.



Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal