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У героя "Холостяка" Френсіса Метью діагностували коронавірус

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"Холостяк" Френсіс Метью заразився коронавірусом / Фото з відкритих джерел

Учасник другого сезону романтичного шоу "Холостяк" Френсіс Метью заразився коронавірусом. Нащадок царської династії Романових зізнався, що вже 8 днів бореться з недугою та описав симптоми, які викликають слабкість.

На особистій сторінці в інстаграмі ексучасник шоу "Холостяк" оприлюднив діагноз Covid-19. Перші ознаки коронавірусу він відчув ще 8 днів тому. 40-річний Френсіс Метью запевнив, що у всіх хвороба проявляється по-різному, проте публічно поділився симптомами. 

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Нащадок царської династії Романових розповів, що перші прояви коронавірусу були ще минулого вівторка, 17 березня. Вранці він відчув важкість у грудях та сильну слабкість, а згодом почав задихатися уві сні. Далі слідували гострі головні болі, кашель та дискомфорт у легенях. 

Френсіс зауважив, що на другий день його смакові та слухові рецептори були ослаблені: "Я не міг зробити глибокий подих без болю. Я все ще не відчуваю ні запаху, ні смаку, але моя енергія повертається, а в грудях більше не тисне і не болить". 

Ексхолостяк, який багато часу приділяв спорту, вимушено відмовився від фізичних вправ, адже будь-які рухи нині даються йому складно. 

На восьмий день коронавірусу у мене нарешті з'явилося трохи енергії. Сил все ще мало... Що я знаю точно з досвіду останніх декількох днів, так це те, що вірус впливає на всіх по-різному. Я б сказав, що потрапив в категорію людей з симптомами середньої складності,
– написав Френсіс Метью. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle
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