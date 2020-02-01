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У Голлівуді встановили правила для зйомок еротичних сцен

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Сцена з фільму "Сутінки" / Фото з відкритих джерел

В епоху, коли світовий шоу-бізнес приголомшують все нові й нові секс-скандали, у Голлівуді вирішили встановити відповідні правила для екранізації сцен еротичного характеру. Творці кіноіндустрії переконані, що нововведення допоможуть запобігти домаганням на знімальному майданчику.

Як повідомляє видання Independent, Гільдія кіноакторів США і Американська федерація діячів телебачення та радіо заявили, що відтепер процес зйомок інтимних сцен контролюватимуть спеціальні координатори. Нові правила постільних сцен допоможуть запобігти сексуальним домаганням та насильству. 

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На зйомках обов'язкова присутність координатора з інтимних сцен, який буде обговорювати з акторами, режисером та сценаристами всі деталі, на які актори погоджуються під прицілом камер.

Згідно з правилами, координатори з інтимних сцен повинні зустрітися з продюсерами, режисерами та сценаристами на стадії препродакшену, щоб встановити очікуваний рівень оголеності та обговорити подробиці зображуваного сексу, прописані в сценарі,
– зазначила глава SAG-AFTRA Гебрієль Картеріс. 

Також координатори допомагатимуть режисерові ставити інтимні сцени так, щоб не наражати на небезпеку самих акторів. Серед їхніх обов'язків також контроль за тим, щоб всі учасники зйомок відчували себе комфортно.

Засновник Асоціації професіоналів з інтимних сцен Аманда Блюменталь переконана, що нові правила чітко описують обов'язки координаторів, водночас залишаючись гнучкими, аби змінюватися залежно від ситуації. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Еротика Новини LifeStyle
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