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У головному кольорі 2020 року: королева Іспанії Летиція вразила ефектним виходом

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Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція здійснила свій перший світський вихід у 2020 році. Ексжурналістка разом зі своїм чоловіком королем Філіпом VI завітали на Новорічний військовий парад в Королівський палац в Мадриді.

Для публічного виходу Летиція одягнула сукню-смокінг в головному відтінку 2020 року версії інституту кольору Pantone– синього відтінку.

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Вбрання ідеально підкреслило силует Летиції, а розріз від бедра зробив "аутфіт" звабливим та елегантним водночас. Свій образ іспанська королева доповнила туфлями-човниками на високих підборах.

Візажисти ексжурналістки зробили їй природний макіяж, який підкреслив натуральну красу королеви. Також стилісти завершили look Летиції піднятою зачіскою і перлинними сережками. 

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Летиція, королева Іспанії Стиль і мода
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