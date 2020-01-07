У головному кольорі 2020 року: королева Іспанії Летиція вразила ефектним виходом
Іспанська королева Летиція здійснила свій перший світський вихід у 2020 році. Ексжурналістка разом зі своїм чоловіком королем Філіпом VI завітали на Новорічний військовий парад в Королівський палац в Мадриді.
Для публічного виходу Летиція одягнула сукню-смокінг в головному відтінку 2020 року версії інституту кольору Pantone– синього відтінку.
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Вбрання ідеально підкреслило силует Летиції, а розріз від бедра зробив "аутфіт" звабливим та елегантним водночас. Свій образ іспанська королева доповнила туфлями-човниками на високих підборах.
Візажисти ексжурналістки зробили їй природний макіяж, який підкреслив натуральну красу королеви. Також стилісти завершили look Летиції піднятою зачіскою і перлинними сережками.
Королева Іспанії Летиція / Getty Images
Королева Іспанії Летиція / Getty Images