У Кейтлін Дженнер, який змінив стать, народився сьомий онук: фото

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Кейтлін Дженнер з сьомим онуком
Кейтлін Дженнер з сьомим онуком / Instagram / @caitlynjenner

69-річна Кейтлін Дженнер, яка в минулому була чоловіком Вільямом Брюсом Дженнером, стала бабусею у сьомий раз. 17 лютого колишній вітчим сестер Кардашян повідомила про поповнення у сім'ї її сина – Бертона Дженнера.

Перші фото з новонародженим Кейтлін опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для Бертона Дженнера і його коханої Валері син став другою дитиною. Відомо, що пара виховує ще дворічного сина Боді.

Ласкаво просимо в цей світ, Вільям Бер Дженнер (William Behr Jenner)! Вітаю Бертона і Валері! Люблю ваc,
– йдеться у підписі до знімка.

Додамо, що для Кейтлін це сьомий онук. Раніше її дочка Кассандра народила трьох дітей, у сина Брендона також з'явилася дівчинка в сім'ї і дочка Кайлі Дженнер рік тому народила дитину, яку назвала Стормі.


Кейтлін Дженнер з сьомим внуком / Instagram / @caitlynjenner


Новонароджений внук Кейтлін Дженнер / Instagram / @caitlynjenner

Хто така Кейтлін Дженнер? Кейтлін в минулому була відомим олімпійським чемпіоном-чоловіком з легкої атлетики та національним героєм США. Екс-Вільям Брюс Дженнер у 2015 році зробив операцію зі зміни статі, залишивши у минулому три шлюби з жінками, в кожному з яких народилося разом шестеро дітей.

Найдовший шлюб, який тривав з 1991 по 2015 рік, став шлюб з Кріс Дженнер, в яких народилось двоє спільних дітей – моделі Кайлі та Кендалл Дженнер. Він також став вітчимом для інших чотирьох дітей Кріс Дженнер – Кортні, Кім, Роб та Хлої Кардашянів

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Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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