У Києві розпочалися зйомки українського фільму "Віддана": сюжет і перший тизер стрічки

Повнометражний романтично-фантазійний фільм під назвою "Віддана" поклав свій початок. Команда режисерів, сценаристів та акторів розпочали активно працювати над зйомками кінокартини за мотивами бестселлера "Фелікс Австрія" української письменниці Софії Андрухович.

Про це автори ідеї та представники проекту повідомили на офіційній сторінці фільму у Facebook. Вони радо повідомили, що роман "Фелікс Австрія", який став лауреатом багатьох престижних літературних премій, нарешті буде екранізовано.

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За сюжетом фільму, події розгортаються у 1868 році у Станіславі (сьогодні – Івано-Франківськ). Тоді місто було частиною Австро-Угорської імперії.

У будинку заможної сім'ї розгорілася пожежа. Доктору Ангеру вдалося врятувати з полум'я лише двох дівчат – рідну доньку Адель і дочку їхніх прислуг Стефанію. Його дружина та батьки дівчинки, що служили їхній родині, загинули, тому Ангер вирішує прийняти її і виховувати разом зі своєю донькою.



Зйомки фільму "Віддана", господиня Стефанія / Facebook / "Віддана"

Пройшли роки, чоловік постарів, а дівчата виросли. Вони досі залишаються нерозлучними, однак їх відрізняє лише те, що панянка Адель вийшла заміж, а донька колишніх прислуг Стефанія досі топить свою молодість у куховарстві та господарюванні. Дорослі жінки, які стали одна одній як сестра не можуть зрозуміти лише одного – вони стали одна одній рідною людиною, чи так і залишилися поділеними на господиню і служницю.



Зйомки фільму "Віддана", панянка Адель / Facebook / "Віддана"

І Адель, і Стефанії буде дуже нелегко, через що вони втратять зв'язок з реальністю і загублять себе у видуманому просторі. Їх поглине калейдоскоп ревнощів, міцної любові, таємниць і подвійних сенсів.

Роль панянки Адель дісталася Олесі Романовій, а служницю Стефанію, від імені якої ведеться розповідь у романі, зіграє польська акторка Маріанна Янушевич. Головну чоловічу роль виконає Роман Луцький – він зобразить образ скульптора Петра Сколіка, а режисером фільму виступила Христина Сиволап.

Прем'єра фільму запланована на початок 2020 року.

Дивитися перший тизер до фільму "Віддана": відео