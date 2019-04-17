У Києві розпочалися зйомки українського фільму "Віддана": сюжет і перший тизер стрічки

187 Читать новость на русском
Зйомки фільму "Віддана"
Зйомки фільму "Віддана" / www.facebook.com/viddana.movie

Повнометражний романтично-фантазійний фільм під назвою "Віддана" поклав свій початок. Команда режисерів, сценаристів та акторів розпочали активно працювати над зйомками кінокартини за мотивами бестселлера "Фелікс Австрія" української письменниці Софії Андрухович.

Про це автори ідеї та представники проекту повідомили на офіційній сторінці фільму у Facebook. Вони радо повідомили, що роман "Фелікс Австрія", який став лауреатом багатьох престижних літературних премій, нарешті буде екранізовано.

Читайте також: За книгою української письменниці знімуть фільм

За сюжетом фільму, події розгортаються у 1868 році у Станіславі (сьогодні – Івано-Франківськ). Тоді місто було частиною Австро-Угорської імперії.

У будинку заможної сім'ї розгорілася пожежа. Доктору Ангеру вдалося врятувати з полум'я лише двох дівчат – рідну доньку Адель і дочку їхніх прислуг Стефанію. Його дружина та батьки дівчинки, що служили їхній родині, загинули, тому Ангер вирішує прийняти її і виховувати разом зі своєю донькою.

Фільм
Зйомки фільму "Віддана", господиня Стефанія / Facebook / "Віддана"

Пройшли роки, чоловік постарів, а дівчата виросли. Вони досі залишаються нерозлучними, однак їх відрізняє лише те, що панянка Адель вийшла заміж, а донька колишніх прислуг Стефанія досі топить свою молодість у куховарстві та господарюванні. Дорослі жінки, які стали одна одній як сестра не можуть зрозуміти лише одного – вони стали одна одній рідною людиною, чи так і залишилися поділеними на господиню і служницю.

Фільм
Зйомки фільму "Віддана", панянка Адель / Facebook / "Віддана"

І Адель, і Стефанії буде дуже нелегко, через що вони втратять зв'язок з реальністю і загублять себе у видуманому просторі. Їх поглине калейдоскоп ревнощів, міцної любові, таємниць і подвійних сенсів.

Роль панянки Адель дісталася Олесі Романовій, а служницю Стефанію, від імені якої ведеться розповідь у романі, зіграє польська акторка Маріанна Янушевич. Головну чоловічу роль виконає Роман Луцький – він зобразить образ скульптора Петра Сколіка, а режисером фільму виступила Христина Сиволап.

Прем'єра фільму запланована на початок 2020 року. 

Дивитися перший тизер до фільму "Віддана": відео

 
blog_ava
Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти
сьогодні
19536
Теги: Новини Києва Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
сьогодні 11:21 Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
Богданна Рибак 466
Рецепт пухкої паски на Великдень
16 квітня 20:40 Рецепт пухкої паски на Великдень
Богданна Рибак 885
Нотр-Дам здавався вічним: українські зірки прокоментували резонансну пожежу в Парижі
16 квітня 12:24 Нотр-Дам здавався вічним: українські зірки прокоментували резонансну пожежу в Парижі
1194
Як Меланія Трамп та голлівудські зірки відреагували на пожежу в Нотр-Дамі: фото
16 квітня 10:31 Як Меланія Трамп та голлівудські зірки відреагували на пожежу в Нотр-Дамі: фото
1822
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
15 квітня 20:05 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
7357
Новини
Більше новин
Залиште відгук