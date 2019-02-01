У Києві розпочався Ukrainian Fashion Week 2019/2020: які дизайнери відкривали Тиждень моди

У п'ятницю, 1 лютого, в столиці України стартував Тиждень моди, що триватиме до 5 лютого включно. Які українські дизайнери удостоїлися відкривати показ і представити свої нові колекції – читайте у нашому матеріалі.

Наймодніший світський захід Ukrainian Fashion Week 2019/2020 офіційно відкрили у п'ятницю, 1 лютого, в Мистецькому Арсеналі. Для відвідувачів Тижня моди і поціновувачів стильних вбрань організатори підготували багато сюрпризів і яскраве шоу.

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Першими представили свої колекції, які зададуть модні тенденції на наступний сезон, такі українські дизайнери: POUSTOVIT, Elena Burenina, A. M. G., FINCH, Yana Chervinska та Valery Kovalska.

Перші фото з Тижня моди в Києві можна побачити на офіційній сторінці заходу в Instagram. Показ відкривала українська дизайнерка бренду POUSTOVIT Лілія Пустовіт. У її колекції Весна-літо 2019/20 було представлено багато вбрань у рожевому відтінку, а також принт, який не втрачає актуальності вже декілька сезонів поспіль, – велика клітинка.

Наступною представляла свою колекцію Elena Burenina. Вона представила яскраву чоловічу куртку жовтого кольору, а також жіночі вбрання в популярних леопардових та коров'ячих принтах.

А от дизайнерка і засновниця бренду A. M. G. Олена Беттяр розпочала показ своєї колекції із вбрання у найактуальнішому відтінкові 2019 року. Зокрема, у її колекції було чимало вбрань у Pantone 2019, а саме – кораловому із золотистим відтінком.