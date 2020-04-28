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У костюмі санітайзера: вагітна Кеті Перрі опублікувала кумедне відео, де показала, як миє руки

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Кеті Перрі
Кеті Перрі / Instagram / @katyperry

Американська співачка Кеті Перрі дотримується карантину, проте не забуває і про роботу. Вона знімає ролики для вокального шоу American Idol, де є у складі журі. Днями вона показала ролик, на якому постала у костюмі великого санітайзера.

Кеті Перрі не втрачає позитиву попри те, що пандемія коронавірусу зруйнувала плани щодо її весілля з Орландо Блумом. На особистій сторінці виконавиці в інстаграмі з'явилися фото та відео, на яких вона зображена в костюмі великого санітайзера.

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Вдома в знаменитості організували імпровізовану студію для знімань телепроєкту American Idol. Під знімками вона зазначила, що запрошує усіх до домашньої студії.

Для перегляду фото гортайте ліворуч

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Також Кеті поділилася роликом, де в такому вбранні не тільки позує на зйомках, а й займається побутовими справами. Вона помила посуд та насипала їжу. Артистка закликала усіх берегти себе та мити руки.

Я просто хотіла переконатися, що American Idol відбувається максимально безпечно,
– написала в публікації співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

На пропозицію колег "відкоркуватися" вагітна Перрі відповіла, що прекрасно почувається і залишилася в такому вбранні на весь ефір.

Зазначимо, станом на 28 квітня в США зафіксували 1 010 507 випадків COVID-19. Там від коронавірусної хвороби померли 56 803 людини. Вдалося одужати 139 162 інфікованим.

""Карантин
Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США LifeStyle Кеті Перрі
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