У кожній сцені ти моя зірка: зворушливе привітання Барака Обами для дружини

Сьогодні, 17 січня, свій 56 день народження святкує перша леді США Мішель Обама, Експрезидент Америки чуттєво привітав дружину на сторінках соціальних мереж. Барак Обама опублікував серію чорно-білих світлин, на яких подружжя постало в теплих обіймах.

У мережі досить рідко з'являються родинні кадри колишнього американського президента, проте всі вони не залишаються без уваги громадськості. Сьогодні, 17 січня, Барак Обама мав неабиякий привід, аби потішити своїх шанувальників, звернувшись до дружини публічно у день її народження на сторінках свого інстаграму.

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Першій леді США виповнилося 56 років. Вона слугує беззаперечним прикладом та натхненником для жінок у всьому світі. Її громадська діяльність спрямована на торжество добра та позитивних змін у суспільстві. Водночас Мішель Обамі вдається поєднувати життя однієї з найбільших мотиваторок для американців з роллю люблячої та турботливої матусі й дружини для своєї сім'ї.

Барак Обама неодноразово стверджував, що саме Мішель є запорукою його внутнішньої сили та неосяжною підтримкою у найскладні моменти його політичної кар'єри. Так, експрезидент оприлюднив спільні фото з коханою дружиною, на яких вони невимушено розважалися у фотобоксі. На світлинах подружжя не приховує своїх щирих емоцій та нестримних почуттів, обіймаючи та цілуючи одне одного.

У кожній сцені ти моя зірка, Мішель! З днем ​​народження, крихітко,

– написав Барак Обама.



Мішель та Барак Обама / Instagram / @barackobama

Нагадаємо, що подружжя одружилося 1992 року та разом виховує двох вже дорослих доньок 21-річну Малію та 18-річну Наташу.