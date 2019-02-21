У кросівках та кепі: Меган Маркл здивувала спортивним образом у Нью-Йорку

Всі вже звикли бачити вагітну герцогиню Сассекську у розкішних та елегантних вбраннях. Однак Меган Маркл зуміла здивувати спортивним одягом у Нью-Йорку.

За американською традицією, вагітна дружина принца Гаррі влаштувала вечірку з нагоди майбутніх пологів. На baby shower Меган Маркл запросила своїх подруг, які зібрались в одному з американських барів.

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Та не тільки порушенням королівських правил відзначилась герцогиня Сассекська. Під час повернення до Лондона вона вбрала зручний одяг у спортивному стилі. Перед камерами журналістів Меган Маркл засвітилась у приталених лосинах, толстовці з капюшоном, чорній кепі та кросівках. Незвичний образ герцогиня доповнила бежевим пальтом та дорожньою чорною сумкою.

Кенсінгтонський палац вже офіційно підтвердив візит герцогині Сассекської до американського Нью-Йорка. Представники королеви Єлизавети ІІ відзначили, що подорож мала приватний характер, відтак Меган Маркл полетіла до США за власний кошт. Для поїздки вона обрала приватний літак.



Меган Маркл у Нью-Йорку / Getty Images



Вагітна герцогиня Сассекська / Getty Images



Меган Маркл / Getty Images

Варто зазначити, що на саму вечірку з нагоди майбутнього народження первістка Меган Маркл обрала більш елегантний образ. Найближчих друзів із подарунками герцогиня Сассекська зустрічала у стильному пальто, приталених штанах та бежевому взутті на підборах. Всюди дружину принца Гаррі супроводжували охоронці, які після поїздки Меган до США разом із нею полетіли до Лондона.



Меган Маркл влаштувала вечірку / Getty Images