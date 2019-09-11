У кросівках та штанах-скіні: королева Іспанії провела своїх дочок у школу – фото

У середу, 11 серпня, іспанська королева Летиція разом з чоловіком Філіппом VI провели своїх дочок у школу в їхній перший навчальний день.

Королева Летиція – є прикладом для захоплення багатьох жінок, адже вона часто приміряє бюджетний і звичайний одяг для офіційних виходів, куплений навіть у період знижок, та виглядає розкішно у ньому. Ексжурналістка вкотре продемонструвала, що не дороге вбрання робить з жінки королеву, а її вміння показати себе у суспільстві.

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Так, літні канікули закінчилися і іспанське королівське подружжя супроводжувало 13-річну Леонор та 12-річну Софію до школи Санта-Марія-де-лос-Росалес в Мадриді. Для цього Летиція вирішила одягнути зручні чорні штани-скіні, картатий жакет та чорні кросівки від Hugo Boss.

У руках королева Іспанія несла два спортивних рюкзака своїх дочок-принцес. Король Іспанії виглядав вишукано у темно-синьому костюмі, який доповнив бордовою краваткою.



Іспанська королівська сім'я / Getty Images



Іспанська королівська сім'я / Getty Images