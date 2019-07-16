У купальнику Chanel: Кайлі Дженнер влаштувала гарячу фотосесію на яхті

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер, за якою стежать у мережі понад 140 мільйонів користувачів, відправилася з подругами на розкішний відпочинок на честь відкриття нової лінійки засобів догляду за тілом Kylie Skin Кайлі Дженнер до островів Теркс і Кайкос. З подорожі 21-річна блогерка з кожним днем дедалі більше розбурхує мережу своїми звабливими знімками.

Спершу Дженнер показала знімок, на якому вона позує повністю оголеною та прикриває лице великим крислатим капелюхом. "Режим відпочинку", – підписала знімок Кайлі та продовжила публікувати нові пікантні знімки на своїй сторінці Instagram.

Читайте також: Моє життя не є досконалим, – наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер приголомшила зізнанням

Так, на яхті знаменитість позувала у крихітному бікіні від Chanel з масивним золотим ланцюгом на талії, а також сережками та браслетом для ноги у тон.

Свої фото Кайлі доповнила вінтажним фільтром для того, щоб фотосесія виглядала зробленою нібито для глянцю у 90-ті роки. Задумка виникла недарма, адже блакитний купальник є вінтажним. У ньому вперше вийшла на подіум супермодель Наомі Кемпбелл під час показу Chanel у 1994 році.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Як виглядав вихід Наомі Кемпбелл у купальнику Chanel, 1994 рік:



Наомі Кемпбелл на показі Chanel у 1994 році / Getty Images