У купальнику Chanel: Кайлі Дженнер влаштувала гарячу фотосесію на яхті

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер, за якою стежать у мережі понад 140 мільйонів користувачів, відправилася з подругами на розкішний відпочинок на честь відкриття нової лінійки засобів догляду за тілом Kylie Skin Кайлі Дженнер до островів Теркс і Кайкос. З подорожі 21-річна блогерка з кожним днем дедалі більше розбурхує мережу своїми звабливими знімками.

Спершу Дженнер показала знімок, на якому вона позує повністю оголеною та прикриває лице великим крислатим капелюхом. "Режим відпочинку", – підписала знімок Кайлі та продовжила публікувати нові пікантні знімки на своїй сторінці Instagram.

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Так, на яхті знаменитість позувала у крихітному бікіні від Chanel з масивним золотим ланцюгом на талії, а також сережками та браслетом для ноги у тон.

Свої фото Кайлі доповнила вінтажним фільтром для того, щоб фотосесія виглядала зробленою нібито для глянцю у 90-ті роки. Задумка виникла недарма, адже блакитний купальник є вінтажним. У ньому вперше вийшла на подіум супермодель Наомі Кемпбелл під час показу Chanel у 1994 році.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Як виглядав вихід Наомі Кемпбелл у купальнику Chanel, 1994 рік:

наомі кемпбелл 1994
Наомі Кемпбелл на показі Chanel у 1994 році / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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