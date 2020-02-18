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У лаконічній чорній сукні: королева Іспанії продемонструвала вишуканий образ

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Король Філіп IV та королева Летиція / Фото: Getty Images

Іспанська королева вкотре показала свій розкішний стиль. Днями вона відвідала світський захід у вишуканій сукні чорного кольору.

Королева Летиція та король Філіп IV взяли участь в церемонії вручення премії Premios Nacionales De Investigacion. Захід відбувся у палаці Ель-Пардо в Мадриді. Королевичі, як завжди, вразили елегантними образами.

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Для цієї церемонії Її Величність обрала лаконічну чорну сукню довжини міді. Таке вбрання королева поєднала із замшевими чобітьми чорного кольору на високих підборах. Доповнила аутфіт широким шкіряним поясом на талії. Серед аксесуарів обрала мінімалістичні сережки. Завершила образ акуратною зачіскою та макіяжем в коричневих тонах з акцентом на очах.

Королева Летиція
Королева Летиція в чорній сукні / Фото: Getty Images

Іспанський король для світського виходу вдягнув стриманий костюм темного відтінку та білу сорочку. До цього образу додав чорне взуття та блакитну краватку з геометричним принтом.

Король Філіп IV та королева Летиція
Король Іспанії Філіп IV та його дружина на церемонії / Фото: Getty Images

Доброго ранку: яскрава добірка привітань
сьогодні
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Автор: Христина Кобак
Теги: Летиція, королева Іспанії LifeStyle Стиль і мода
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