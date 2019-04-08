У Лас-Вегасі відбулась музична премія ACM Awards 2019: список переможців

2 Читать новость на русском
Премія ACM Awards 2019
Премія ACM Awards 2019 / Instagram / @acmawards

Щорічна музична премія Академії кантрі-музики нагородила найкращих виконавців у своєму жанрі вчора, 7 квітня. 54 за рахунком престижна подія відбулась у Лас-Вегасі у MGM Grand Garden Arena.

Окрім нагородження найкращих кантрі-виконавців, артисти багато жартували на сцені та презентували свої нові та найвідоміші хіти. Серед них були: Florida Georgia Line з піснею "Can't Hide Red", актриса Кріссі Метц з хітом фільму "Прорив" "I'm Standing With You", Керрі Андервуд, Лорен Алайна, Мікі Гйтон і дует Maddie & Tae. Про це повідомили на CNN.

Читайте також: Пікантні декольте та магія: Дженніфер Лопес презентувала ефектний кліп

На церемонії нагородження ACM Awards 2019 також були присутні такі кантрі-зірки, як Люк Брян, Міранда Ламберт, Кріс Стейплтон, Блейк Шелтон, Марен Морріс і Кіт Урбан.

 

Вашій увазі пропонуємо список переможців музичної премії, які отримали статуетки за заслуги у своїй нещодавній творчості.

Список переможців ACM Awards 2019

Головний виконавець року – Кіт Урбан

Співак року – Томас Ретт

Співачка року – Кейсі Мусгравс

Дует року – Dan + Shay

Група року – Old Dominion

Новий співак року – Люк Коумз

Нова співачка року – Ешлі Макбриде

Новий дует або група року – Lanco

Альбом року – "From A Room, Vol. 2" Кріса Стейплтона

Запис року – "Tequila" Dan + Shay

Кліп року – "Drunk Girl" Кріса Жансона

Пісня року – "Broken Halos" Кріса Стейплтона

Музична подія року – "Burning Man" Діркса Бентлі і Brothers Osborne

Автор пісень року – Шейн Маканаллі.

blog_ava
Епіфаній відреагував на заяву штабу Зеленського про підтримку ПЦУ
сьогодні
14169
Теги: Новини США LifeStyle Музика Новини LifeStyle Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 12:51 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
16834
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
сьогодні 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 8161
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 квітня 20:02 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 9356
Київський торт – рецепт та поради з приготування
7 квітня 10:04 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 4469
Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
6 квітня 19:00 Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
Олена Кандяк 1280
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук