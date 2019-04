У Лас-Вегасі відбулась музична премія ACM Awards 2019: список переможців

Щорічна музична премія Академії кантрі-музики нагородила найкращих виконавців у своєму жанрі вчора, 7 квітня. 54 за рахунком престижна подія відбулась у Лас-Вегасі у MGM Grand Garden Arena.

Окрім нагородження найкращих кантрі-виконавців, артисти багато жартували на сцені та презентували свої нові та найвідоміші хіти. Серед них були: Florida Georgia Line з піснею "Can't Hide Red", актриса Кріссі Метц з хітом фільму "Прорив" "I'm Standing With You", Керрі Андервуд, Лорен Алайна, Мікі Гйтон і дует Maddie & Tae. Про це повідомили на CNN.

Читайте також: Пікантні декольте та магія: Дженніфер Лопес презентувала ефектний кліп

На церемонії нагородження ACM Awards 2019 також були присутні такі кантрі-зірки, як Люк Брян, Міранда Ламберт, Кріс Стейплтон, Блейк Шелтон, Марен Морріс і Кіт Урбан.

Вашій увазі пропонуємо список переможців музичної премії, які отримали статуетки за заслуги у своїй нещодавній творчості.

Список переможців ACM Awards 2019

Головний виконавець року – Кіт Урбан

Співак року – Томас Ретт

Співачка року – Кейсі Мусгравс

Дует року – Dan + Shay

Група року – Old Dominion

Новий співак року – Люк Коумз

Нова співачка року – Ешлі Макбриде

Новий дует або група року – Lanco

Альбом року – "From A Room, Vol. 2" Кріса Стейплтона

Запис року – "Tequila" Dan + Shay

Кліп року – "Drunk Girl" Кріса Жансона

Пісня року – "Broken Halos" Кріса Стейплтона

Музична подія року – "Burning Man" Діркса Бентлі і Brothers Osborne

Автор пісень року – Шейн Маканаллі.