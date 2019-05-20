У латексних панчохах і квіткових міні: Кендалл Дженнер знялася для обкладинки Vogue

Знаменита американська модель, яка визнана найбагатшою у своїй галузі, знялася для обкладинки австралійської версії глянцю Vogue. Під час інтерв'ю 23-річна Кендалл Дженнер заговорила про особисте життя і розповіла про стосунки з бойфрендом.

Нові світлини Кендалл Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлинах американська модель постала у різноманітних образах, кожен з яких підкреслював її стрункі форми.

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На обкладинці журналу 23-річна зірка постала у темній міні-сукні з оголеними плечима. Однак яскраво особливістю її вбрання були великі червоні губи на грудях з невеликим прорізом, що дозволили оглянути її декольте. І завершенням образу стали сексуальні латексні панчохи.

Ще на кількох знімках Кендалл Дженнер позувала перед камерою Чарльза Деннінгтона у яскравих платтях з пір’ям страуса, а також з аксесуарами від бренду Tiffany & Co.

Під час інтерв’ю американська зірка зізналася, що можливо колись вона одружиться зі своїм бойфрендом, але на даному етапі вони про це не думають. А також вона додала, що споглядає за публічним життям своїх сестер і багато чого навчитися, дивлячись на їхній досвід.



Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner