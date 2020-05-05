Вагітна Alyosha підкреслила округлий живіт у легкій мінісукні: фото

Знаменита співачка невдовзі стане мамою третьої дитини. Попри те, що Alyosha приховувала свою вагітність до останніх місяців, нині вона радо демонструє зміни свого тіла на камеру. Черговою зйомкою вона підкреслила свій округлий живіт, вдягнувши мінісукню.

Лише тиждень тому зіркове подружжя лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та співачки Alyosha зізналося про майбутнє поповнення у родині. Якщо раніше іменита матуся тримала у секреті свій стан при надії, то нині активно публікує нові кадри на особистій сторінці в інстаграмі.

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Alyosha показала зворушливе фото, яким вкотре довела, що їй личить вагітність. Для зйомки вона обрала ніжну легку сукню довжини міні білого кольору з чорними вкрапленнями. Вбрання оголило тендітні плечі зірки і, попри розмір оверсайз, підкреслило чималий живіт. Сама з співачка позувала з легкими локонами, денним макіяжем та без жодних прикрас, крім обручки.

Сяйте, мов сонечки, навіть коли за вікном ллє дощ. Життя дарує нам стільки приводів бути щасливими, не пропускайте їх повз,

– оптимістично прокоментувала Alyosha.

Варто зазначити, що третя дитина пари має з'явитися на світ вже влітку, а сама майбутня багатодітна матуся відчуває суттєві зміни фігури. В інстаграм-сторіс зірка поділилася своїми кулінарними вміннями, показавши цілий стіл пиріжків. Проте Alyosha не стала приховувати, що такі буденні турботи даються їй складно. "Вже не бачу своїх ніг. І це не від пиріжків", – іронічно підписала виконавиця. У кадрі фігурував й чималий живіт співачки, який і справді ускладнює її рухи.



Вагітна Alyosha похизувалася кулінарними вміннями / Фото: Instagram Stories / @alyoshasinger

Нагадаємо, що Тарас Тополя та Alyosha наразі не розсекречують стать майбутньої дитини, проте зіркові колеги та прихильники сподіваються, що третім нащадком подружжя стане дівчинка. Наразі пара виховує двох синів – 7-річного Романа та 4-річного Марка.