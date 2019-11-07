У леопардовій сукні від Бекхем: королева Іспанії приголомшила публічним виходом

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Королева Летиція з донькою у Барселоні
Королева Летиція з донькою у Барселоні / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція не відмовляється від публічних виходів, тому щоразу вражає світ новинками свого гардероба. Днями Її Величність показала вбрання з леопардовим принтом, яке обрала з останньої колекції Вікторії Бекхем.

У Барселоні тривають офіційні заходи, присвячені діяльності Фонду принцеси Жирони. Відтак вся королівська родина Іспанії – монарх Філіп VI, його дружина Летиція та доньки Софі і Леонор – упродовж кількох днів відвідують важливі офіційні заходи. Кожна подія привертає чималу увагу ЗМІ, адже знаменита іспанська родина демонструє злагодженість і новинки королівського гардероба.  

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Днями монархи відвідали симпозіум, на якому Її Величність показала трендову сукню. Перед камерами чарівна Летиція постала у стильному вбранні з леопардовим принтом. Як виявилось, скромну сукню королева обрала з нової колекції дизайнерки Вікторії Бекхем. Червоні туфлі та клатч з такими ж вставками стали яскравими акцентами в образі Летиції. 

Водночас доньки подружжя, як і Філіп VI, постали у більш буденних вбраннях. Софія та Леонор красувались поряд зі знаменитими батьками у приталених штанах, кофтах та балетках. 

Королівська сім'я Іспанії
Королівська сім'я Іспанії / Getty Images

Ефектний образ королеви Летиції
Ефектний образ королеви Летиції / Getty Images

Цікаво, що на інших заходах, присвячених Фонду принцеси Жирони, Летиція надавала перевагу штанним костюмам. Для церемонії нагородження преміями Її Величність постала в образі total black зі стильними пір'яними вставками. А от на зустріч з лауреатами знаменита іспанська красуня прийшла у яскраво-червоному вбранні. Виглядала Летиція неперевершено, що вже встигли відзначити журналісти західних ЗМІ та прихильники королівської родини. 

 
Король Іспанії з дружиною Летицією і дочками на офіційному заході / Getty Images


Король Іспанії з дружиною Летицією і дочками на офіційному заході / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Стиль і мода LifeStyle Новини LifeStyle Летиція, королева Іспанії
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