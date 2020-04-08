У Львові вбили Олександра Дацюка – соліста рок-гурту "Лесик Band"

На зупинці громадського транспорту невідомий напав з ножем на музиканта Олександра Дацюка. Від отриманих травм 56-річний лідер гурту "Лесик Band" помер.

Як повідомляє ZAXID.NET, інцидент стався у вівторок, 7 квітня, близько 21:00. З невідомих причин чоловік накинувся на Олександра Дацюка з ножем, завдавши кілька ударів біля серця. Помер артист в одній із львівських лікарень.

Читайте також: Досі не можу повірити, що його немає, – співачка Sonya Kay прокоментувала втрату батька

За словами речниці поліції Львівщини Світлани Добровольської, про моторошний напад повідомив перехожий, який став очевидцем вбивства Олександра Дацюка. Він і викликав медиків та правоохоронців на місце інциденту.

Наразі ймовірного нападника затримали. Ним виявився 67-річний безпритульний, у якого при арешті знайшли ніж. Очевидець стверджував, що нападник виглядав неохайно та часто був поряд із тією зупинкою, тому правоохоронці швидко затримали чоловіка. За попередніми даними, між нападником та лідером гурту "Лесик Band" Олександром Дацюком зчинився конфлікт. Однак цю версію ще перевіряють правоохоронці.

На новини про вбивство відомого артиста вже відреагував мер Львова Андрій Садовий.

"Велика втрата для сім'ї, для Львова, для усіх шанувальників творчості гурту "Лесик Band". Олександр Дацюк – не просто музикант, а людина, яка була біля витоків окремої субкультури Львова. Енергійний, цікавий, творчий. Таким пам`ятатимемо завжди. Співчуваємо рідним та близьким", – зазначив Андрій Садовий.

Як відомо, гурт "Лесик Band" був шалено популярним у 1990-ті роки. Хіти, які записував Олександр Дацюк, називали ледь не народними через їхній успіх. Найвідомішими композиціями колективу є "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарний сон", "Рекет", "Весна застою", "Бразілія".

Відео: у Львові трагічно загинув рок-музикант