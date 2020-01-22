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У мами Тейлор Свіфт діагностували рак мозку

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Тейлор Свіфт розповіла про хворобу мами / Instagram / @taylorswift

Американська співачка Тейлор Свіфт оговтується від неприємної новини, яка сколихнула її родину. У мами зірки, яка вже бореться з раком молочної залози, виявили пухлину мозку.

Про це артистка розповіла у відвертому інтерв’ю журналу Variety. За словами Тейлор Свіфт лікарі діагностували смертоносну недугу ще у березні 2019 року, коли її мама проходила черговий курс лікування у шпиталі. 

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Ще у 2015 році Андреа Свіфт скаржилась на погане самопочуття та під час обстеження дізналась, що хвора на рак. Відтоді жінка пройшла хіміотерапію та мала час ремісії. Однак днями стало відомо, що хвороба повернулась, а мама Тейлор Свіфт тепер бореться не тільки з пухлиною молочної залози, але й мозку. 

Вона проходила курс хіміотерапії, людині це досить важко пережити. Поки мама лікувалася, у неї виявили ще й пухлину мозку,
– розповіла Тейлор Свіфт. 

Щоб підтримати 62-річну маму, артистка вирішила скоротити свій гастрольний тур. Тейлор Свіфт не приховує, що недуга протікає значно складніше, аніж рак молочної залози. Тому артистка та її родичі розгублені та поки шукають дієві методи лікування, які допоможуть врятувати Андреа Свіфт. 

“Симптоми, які людина переживає, коли у неї є пухлина мозку, не схожі на те, що ми коли-небудь бачили з її раком раніше. Тож для нас це дуже важкий час. Я маю на увазі, ми не знаємо, чого чекати. Ми не знаємо, яке лікування обрати”, – додала вона. 

Тейлор Свіфт з мамою
Тейлор Свіфт з мамою / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Зіркові хвороби
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