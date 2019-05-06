У Меган Маркл почалися пологи, – ЗМІ

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Меган Маркл народжує - у Меган Маркл почалися пологи
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Найімовірніше, що королівська дитина вже скоро має народитися, адже у герцогині Сассекської Меган Маркл почалися пологи. Шанувальники з нетерпінням очікують новину про появу малюка на світ і вже запустили у соціальних мережах флешмоб під хештегом #babysussex.

Про це пише видання Daily Mail.

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Очікується, що народження первістка принца Гаррі і Меган Маркл станеться у Віндзорі, коло якого патрулюють не лише британські ЗМІ, а й безліч шанувальників королівської сім'ї.

Коли дитина народиться (не важливо, дівчинка або хлопчик) ми будемо святкувати з рибними наггетсами і чипсами, скибочкою американського пирога і шампанським. А ще ми будемо співати: "Вітаємо", 
– наголосив один з фанатів.

Перед цим стало відомо, що принц Гаррі вперше пропустить щорічні спортивні змагання "Ігри непереможених" (Invictus Games). Представники Букінгемського палацу запевнили, що принц Гаррі буде в Амстердамі на відкритті "Ігор нескорених", однак приїде виключно на урочисту частину 9 травня та повернеться назад у Великобританію. За офіційними даними, такі зміни відбулись "через проблеми з логістикою", але шанувальники королівської сім'ї впевнені, що причиною стали пологи Меган Маркл.

 

Про те, що пара очікує на появу малюків, повідомили представники королівської сім'ї у жовтні. Майбутні батьки дізналися радісну новину, коли повернулися з короткого медового місяця в Африці.

Вагітність Меган Маркл стала однією з найпопулярніших тем у світі. Герцогиня Сассекська всіляко порушує королівські правила, привертаючи пильну увагу британських ЗМІ. Так, чи не вперше представники королівської родини планують не показувати свого нащадка після пологів, а згодом опублікувати фото немовля на офіційній сторінці палацу.

Меган Маркл і принц Гаррі особисто прийняли рішення зберегти в секреті інформацію щодо народження їхньої дитини. Вони з нетерпінням чекають можливості поділитися новинами з усіма, після того, як відсвяткують подію приватно з найближчими людьми,
– йшлося в офіційній заяві.

 

 

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Теги: Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle Новини LifeStyle
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