У мене не було часу для нудьги, – Сергій Бабкін розповів про своє дитинство

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Співак Сергій Бабкін / Instagram /@babkin_official

Український співак, який не соромиться публічно розповідати про особисте, згадав, яким був у дитинстві. Хлопчиком він мав чимало захоплень та слухав батьків. Проте все ж загроза потрапити до поліцейського відділку його не оминула.

Епатажний співак Сергій Бабкін полюбляє ділитися з шанувальниками світлинами зі свого життя. Цього разу він присвятив ностальгічний допис 30-річчю Конвенції ООН про права дитини. Він згадав про той період життя, який так обожнював. 

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Сергій Бабкін опублікував чорно-біле дитяче фото з архіву. На ньому він обіймається зі своїм старшим братом Юрієм, якого так рідко згадує публічно. У своєму дописі в інстаграмі співак розповів про дитинство та кумедний випадок, який трапився під час веселощів з братом. 

Я був досить слухняним хлопчиком і намагався сумлінно виконувати все, про що мене просили мої батьки. Відвідував багато різних гуртків, у мене не було часу нудьгувати! Єдине, про що я міг хвилюватися, – це аби не потрапити в якусь біду, не впасти, не поранитись. Був лише єдиний випадок, коли переживав по-справжньому: одного разу нас з братом спіймали на будівництві і пригрозили, що зараз відведуть в міліцію! Тоді я дуже злякався реакції батьків, того, що вони дізнаються. Цей момент пам'ятаю дотепер,
– зізнався артист.

У соціальних мережах Сергій Бабкін досить рідко згадує про батьків та брата. Натомість світлини з дружиною Сніжаною та дітьми – незмінна рубрика його інстаграму. Разом з дружиною 41-річний співак виховує двох синів та доньку. Наймолодшому представникові багатодітного сімейства Бабкіних Єлисею лише п'ять місяців. 

Нещодавно Сергій Бабкін поділився першим спільним фото з дружиною Сніжаною. Їхня зустріч відбулася в день народження співака 2007 року у "Театрі 19" в Харкові, куди дівчина прийшла працювати після університету. Станцювавши разом під пісню "Бумбоксу", вони вже тоді зрозуміли, що створені один для одного. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Сергій Бабкін Зіркові романи
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